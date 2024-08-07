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Külçeden yarıma, çeyrekten grama üretimi böyle yapılıyor! Kıyıda köşede altını olanlar baksın

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarının üretiminde yüksek standartları koruyarak kaliteyi ön planda tutuyor. Süreç, en kaliteli altının titizlikle seçilmesiyle başlıyor ve ardından 22 ayar rulo haline getirilerek döküm işlemi uygulanıyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak açısından kritik öneme sahip. Devamında, altın hadde işlemine tabi tutularak istenilen kalınlığa inceltiliyor ve uygun ebatlarda pullar haline getiriliyor. Darphane, her adımda mükemmeliyeti hedefleyerek Cumhuriyet altınlarını kültürel birer değer olarak sunuyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:53 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 08:53
Külçeden yarıma, çeyrekten grama üretimi böyle yapılıyor! Kıyıda köşede altını olanlar baksın

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Üretim süreci en kaliteli altının seçimiyle başlayıp, 22 ayar rulo haline getirildiği döküm işlemiyle devam ediyor. Bu işlem, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için kritik bir adım. Daha sonra hadde işleminden geçirilen altın, istenilen kalınlığa inceltiliyor ve doğrama kısmında ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor.

ALTIN NASIL ÜRETİLİYOR?

Cumhuriyet altınlarının üretim süreci en kaliteli altın madenlerinden çıkarılan hammaddenin seçilmesiyle başlıyor. Bu kritik aşama altının saf ve dayanıklı olmasını garanti altına alıyor.

Döküm ve Haddeleme: Altının Şekillendirilmesi

Üretimin bir sonraki aşaması olan döküm işlemi altını 22 ayarlık bir rulo haline getiriyor. Bu işlem, metali daha da işlenebilir kılmak için büyük önem taşır. Haddeleme sürecinde ise altın, istenilen kalınlığa inceltilerek işleniyor.

Pullama ve Tartı: Hassasiyetin Önemi

Altın, pullama işlemiyle uygun boyutlara bölünüyor ve her bir pul, titizlikle tartılarak standart ağırlıklarına ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor. Bu aşama, altın üretiminin hassasiyet ve dikkat gerektiren yönlerinden birini ortaya koyuyor.

Tavlama ve Baskı: Son Şeklinin Verilmesi

Tavlama işlemi, pulları baskı için gerekli yumuşaklığa kavuşturuyor. Sonrasında Cumhuriyet Altını'nın ünlü kenar tırtılları da dahil olmak üzere, tek seferde baskılanıyor. Ziynet altınlarının tırtılı ise bu aşamadan sonra ayrı bir makinede işleniyor.

Kalite Kontrol ve Paketleme: Mükemmelliğe Ulaşmak

Her üretim aşaması sıkı bir kalite kontrol sürecinden geçiyor. Üretilen altınlar bu süreçte defalarca test edilerek herhangi bir kusurun önüne geçiliyor. Son kontrolün ardından altınlar, piyasaya sürülmek üzere özenle paketleniyor.

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