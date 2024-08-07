Külçeden yarıma, çeyrekten grama üretimi böyle yapılıyor! Kıyıda köşede altını olanlar baksın

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Üretim süreci en kaliteli altının seçimiyle başlayıp, 22 ayar rulo haline getirildiği döküm işlemiyle devam ediyor. Bu işlem, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için kritik bir adım. Daha sonra hadde işleminden geçirilen altın, istenilen kalınlığa inceltiliyor ve doğrama kısmında ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor.

ALTIN NASIL ÜRETİLİYOR? Cumhuriyet altınlarının üretim süreci en kaliteli altın madenlerinden çıkarılan hammaddenin seçilmesiyle başlıyor. Bu kritik aşama altının saf ve dayanıklı olmasını garanti altına alıyor.