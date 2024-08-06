Altın fiyatlarında ibre ters köşe etti! Gram altın için tarih verildi! ’Bu fragmandı! Asıl tufan o ay yaşanacak

İslam Memiş'in altın piyasası ile ilgili son tahminleri büyük yankı uyandırdı. Uzman, gram altının 3 bin TL'yi geçeceği öngörüsünde bulunarak, ABD'nin faiz kararları ve Orta Doğu'daki savaş riskleri gibi global unsurların piyasalar üzerindeki etkilerini analiz etti. Memiş, yatırımcıları bu tür makroekonomik gelişmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Geçtiğimiz haftayı hafif bir düşüşle kapatan altın fiyatları, hafta sonuna yükselişle başladı. Bugün ons altın fiyatı 2 bin 442 dolardan işlem görürken, gram altın 2 bin 608 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 173 liradan satılıyor.
İslam Memiş'ten Gram Altın İçin 3 Bin TL Tahmini
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 3 bin TL seviyesini aşacağı tarihi açıkladı. Haber Global'de yer alan habere göre, finans analisti Memiş, altın fiyatlarındaki artış beklentilerini paylaştı ve uzun vadeli yatırımcılara fiziki altın almalarını tavsiye etti.
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Geopolitik Risklerin Altın Piyasalarına Etkisi
İslam Memiş, "Jeopolitik riskler ve savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor. Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarına yansıyacağını öngörüyorum" dedi. Ayrıca, FED'in faiz kararının ardından piyasalarda Eylül ayına yönelik faiz indirimi beklentisinin güçlendiğine dikkat çekti.