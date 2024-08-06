Kimyasal Süreç: Altın ın metal diğer bileşenlerden ayrıştırılması için genellikle kimyasal çözücüler kullanılır. Bu aşamada en sık kullanılan yöntemlerden biri asit banyo sudur. Ana kartlar, içerisine nitrik asit ve klorhidrik asit karışımı (kral suyu) eklenmiş bir tanka batırılır. Bu kimyasal çözelti, altın dışındaki metalleri çözer ve altını geride bırakır.

Altının Ayrıştırılması: Kral suyu içinde çözünen altın daha sonra başka bir kimyasal işlemle çözeltiden ayrıştırılır. Bu işlem genellikle altın iyonlarını indirgeyerek katı altın haline getirir.

Temizleme ve Döküm: Çıkarılan altın, saf hale getirilmek üzere daha fazla rafine edilir ve sonrasında döküm için hazırlanır. Bu saf altın daha sonra satışa sunulmak üzere çeşitli biçimlere dönüştürülür.

Bu süreçler, yüksek oranda teknik bilgi ve uygun ekipman gerektirdiği için genellikle profesyonel geri dönüşüm tesislerinde yapılır. Evde bu tür kimyasal işlemleri yapmak hem tehlikeli hem de yasal olmayabilir, bu yüzden altın ayrıştırma işlemi için mutlaka yetkili ve güvenilir tesislere başvurulmalıdır.