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Herkesin evinde bulunuyor! Sakın çöpe atmayın! İçinde 24 ayar altın var

Birçoğumuzun evinde farkında olmadan sakladığı, aslında oldukça değerli olan eşyaların varlığı gün yüzüne çıktı. İçlerinde yüksek miktarda altın barındıran bu atık malzemeler, hurdacıların yeni hedefi haline geldi. Yetkililer, vatandaşları bu tür eşyaları çöpe atmak veya düşük fiyatlara hurdacılara satmamaları konusunda uyardı, bu eşyaların gerçek değerinin farkında olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:22 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:10
Herkesin evinde bulunuyor! Sakın çöpe atmayın! İçinde 24 ayar altın var

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Evinizdeki kullanılmayan eşyaların aslında ne kadar kıymetli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yapılan son araştırmalar, evlerde bilinçsizce çöpe atılan ve yüksek değerli altın içeren eşyaların bulunduğunu ortaya koydu. Hurdacılar bu değerli atıkların peşine düşerken, yetkililer vatandaşlara çöpe atmadan önce bu tür eşyaları iyi değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Altın fiyatlarındaki artış, elektronik atıkların değerini katladı. Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan esnaflar, çöpe atılan eski telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların ana kartlarında bulunan altın oranının yüzde 99 olduğunu belirtiyor.

Esnaflar, "Bu ana kartlardaki sarı renkli alaşımların büyük çoğunluğu gerçek altın," diye ekliyor. Bu değerli metalin çıkartılma sürecini anlatan telefon tamircileri, ana kartları asitli bir solüsyona batırarak altını ayrıştırdıklarını ifade etti.

Kendi Altınınızı Çıkarmayın, Uzmanlara Bırakın!

Bu bilgi, pek çok kişiyi evlerindeki eski elektronik cihazları değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak uzmanlar, altının ev koşullarında ayrıştırılmasının mümkün olmadığını, bu işlemin profesyonel firmalar tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor.

Elektronik atıklarınızı çöpe atmaktansa, yetkili geri dönüşüm firmalarına satmanız, hem çevreyi korumanıza yardımcı olacak hem de sizlere ek gelir sağlayacak. Bu yöntemle hem kendi cebiniz kazanacak hem de doğaya katkıda bulunmuş olacaksınız.

Ana kartlar, elektronik cihazların temel bileşenlerindendir ve bu kartlar üzerinde bulunan sarı renkli alaşımların büyük bir kısmı altın içerir. Altın, elektronik cihazlarda özellikle bağlantı noktalarında ve diğer kritik bileşenlerde kullanılır çünkü iyi bir iletken olmasının yanı sıra korozyona karşı da dirençlidir. Ancak bu altının ayrıştırılması, özel teknikler ve kimyasal işlemler gerektiren karmaşık bir süreçtir. İşte bu sürecin temel adımları:

Toplama ve Ayırma: İlk adım, altın içeren ana kartların ve diğer elektronik bileşenlerin toplanmasıdır. Bu bileşenler, içerdikleri değerli metal miktarına göre ayrıştırılır.

Mekanik İşlem: Altını çıkarmadan önce, ana kartlar üzerindeki plastik ve metal gibi diğer malzemelerden arındırılır. Bu işlem genellikle öğütme veya kırma makinaları ile yapılır.

Kimyasal Süreç: Altının metal diğer bileşenlerden ayrıştırılması için genellikle kimyasal çözücüler kullanılır. Bu aşamada en sık kullanılan yöntemlerden biri asit banyosudur. Ana kartlar, içerisine nitrik asit ve klorhidrik asit karışımı (kral suyu) eklenmiş bir tanka batırılır. Bu kimyasal çözelti, altın dışındaki metalleri çözer ve altını geride bırakır.

Altının Ayrıştırılması: Kral suyu içinde çözünen altın daha sonra başka bir kimyasal işlemle çözeltiden ayrıştırılır. Bu işlem genellikle altın iyonlarını indirgeyerek katı altın haline getirir.

Temizleme ve Döküm: Çıkarılan altın, saf hale getirilmek üzere daha fazla rafine edilir ve sonrasında döküm için hazırlanır. Bu saf altın daha sonra satışa sunulmak üzere çeşitli biçimlere dönüştürülür.

Bu süreçler, yüksek oranda teknik bilgi ve uygun ekipman gerektirdiği için genellikle profesyonel geri dönüşüm tesislerinde yapılır. Evde bu tür kimyasal işlemleri yapmak hem tehlikeli hem de yasal olmayabilir, bu yüzden altın ayrıştırma işlemi için mutlaka yetkili ve güvenilir tesislere başvurulmalıdır.

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