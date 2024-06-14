Survivor finaline çakarlı araçla giden Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda’ya sosyal medyadan tepki yağdı | İçişleri devreye girdi

İşte o tepkilerden bazıları: Sahra'nın eşinin çok zengin biri olduğunu duymuştum bu normal. Ama çakar, siren niye.

HERKES ÇAKARLI SİRENLİ GEZSİN O ZAMAN Hayırdır? Ayrıcalıkları neymiş? Ne bu laubalilik? Herkes çakarlı sirenli gezsin o zaman.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve ulusal basın yayın organlarında haberleşen "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" şeklinde yayılan görüntülerde yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda olaya ilişkin yaptırım uygulandığını bildirirken usulsüz çakar kullananlara geçit vermeyeceklerini ifade etti.

''GEREĞİ YAPILDI-18

Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; Bu araç sürücünün "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.''