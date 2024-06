Survivor finaline çakarlı araçla giden Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda’ya sosyal medyadan tepki yağdı | İçişleri devreye girdi

Survivor adlı yarışmasının sözde fenomen isimlerinden olan Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can , dün gerçekleşen finale katıldı.

Ön koltukta oturan Sahra Işık'ın, elinde bulunan cihazı polis telsizi gibi kullanması da olay oldu. Işık, "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü çakarla kullanmaya çalıştı.