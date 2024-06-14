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Survivor finaline çakarlı araçla giden Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda'ya sosyal medyadan tepki yağdı | İçişleri devreye girdi

Survivor adlı yarışmasının sözde fenomen isimlerinden olan Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can'ın sosyal medyadan paylaştıkları görüntü tepkilere neden oldu. 3 ismin yarışmanın finaline çakarlı araçla gittiği ortaya çıktı. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Herkes çakarlı sirenli gezsin o zaman." diyerek olaya tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptırım uygulandığını bildirirken usulsüz çakar kullananlara da geçit vermeyeceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:02 Güncelleme 14 Haziran 2024, 22:10
Survivor finaline çakarlı araçla giden Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda’ya sosyal medyadan tepki yağdı | İçişleri devreye girdi

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Survivor adlı yarışmasının sözde fenomen isimlerinden olan Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, dün gerçekleşen finale katıldı.

Survivor yarışmacıları finale çakarlı araçla gitti!

TRAFİKTE ÇAKARLI ARAÇLA İLERLEDİLER
İkili finale birlikte gitmek üzere yola çıkarken, trafikte çakarlı araçla ilerledikleri görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydıkları görüldü.

SURVİVOR FİNALİ DEVAM ET
Ön koltukta oturan Sahra Işık'ın, elinde bulunan cihazı polis telsizi gibi kullanması da olay oldu. Işık, "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü çakarla kullanmaya çalıştı.

Yarışmacıların sosyal medyaya düşen videosu ise ihbar olarak güvenlik güçlerine iletildi.

Görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Sahra'nın eşinin çok zengin biri olduğunu duymuştum bu normal. Ama çakar, siren niye.

HERKES ÇAKARLI SİRENLİ GEZSİN O ZAMAN
Hayırdır? Ayrıcalıkları neymiş? Ne bu laubalilik? Herkes çakarlı sirenli gezsin o zaman.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve ulusal basın yayın organlarında haberleşen "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" şeklinde yayılan görüntülerde yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda olaya ilişkin yaptırım uygulandığını bildirirken usulsüz çakar kullananlara geçit vermeyeceklerini ifade etti.

''GEREĞİ YAPILDI-18

Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; Bu araç sürücünün "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.''

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"

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