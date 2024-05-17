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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 12:02

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Turkuvaz Medya'da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu

Son dakika haberi! Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tantanacıların "sanayi bitti" söyleminin külliyen yalan olduğunu altını çizen Bolat, "Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik." ifadelerini kullandı. Yerel seçim öncesi hükümeti hedef alan İsrail'le ticaret tezviratlarına cevap veren Bolat, "Gemi avcılığı yapan çevreleri gördük. 2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ihracat yapılmamaktadır." dedi.

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