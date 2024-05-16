300.000 TL ve 500.000 TL GERİ ÖDEMESİZ hibe kredi desteği müjdesi! Kendi işini kurmak isteyenlere fırsat!

İŞKUR'un duyurduğu destek paketi, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayarak, iş kurma yolunda karşılaştıkları maddi engelleri aşmalarına yardımcı olacak. Bu paket kapsamında, girişimcilere sağlanacak finansal destekler, onların iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarını destekleyecek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurulmasına yönelik verilen bu destekler, girişimcilerin iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştıracak.
İŞKUR'un sağladığı hibe desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartlarına uyulması gerekmektedir. Başvuracak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programından alınmış bir sertifikaya sahip olunması da şartlar arasında yer alıyor.
İŞKUR'dan Girişimcilere 500 Bin TL'ye Kadar Hibe Destek
İŞKUR, iş kurmak isteyenlere yönelik olarak 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. Bu destekle, yeni iş kuracak olan girişimcilerin başlangıç maliyetlerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Engelli, eski hükümlü ve korumalı iş yerleri kuruluşları bu destekten yararlanabilirler. İŞKUR bu fonları, işverenlerden alınan idari para cezaları ile finanse ediyor.