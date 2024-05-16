300.000 TL ve 500.000 TL GERİ ÖDEMESİZ hibe kredi desteği müjdesi! Kendi işini kurmak isteyenlere fırsat!

2024-2 Dönemi İçin Başvurular Başladı! 2024-2 dönemi için başvurular, 16 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru süreci, 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında engelli girişimciler için 400 bin TL, eski hükümlüler için 300 bin TL ve korumalı iş yerleri için ise 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. İşini kurmak isteyen her girişimcinin bu fırsattan yararlanması için gereken şartları yerine getirmesi önem taşıyor.

İŞKUR Hibe Başvuru Şartları Nelerdir? İŞKUR'un sağladığı hibe desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartlarına uyulması gerekmektedir. Başvuracak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programından alınmış bir sertifikaya sahip olunması da şartlar arasında yer alıyor.

Eski Hükümlülere Özel İŞKUR Destekleri Eski hükümlüler için başvuru süreci biraz daha farklı işlemektedir. Adalet Bakanlığı üzerinden yapılan başvurular, İŞKUR tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Eski hükümlülerin başvuru şartları, diğer girişimcilerle benzerlik göstermekle birlikte, bu grup için özel olarak belirlenmiş kriterlere de uyulması gerekiyor.

İŞKUR, Türkiye genelindeki iş arayanlara, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için büyük bir kapı açıyor. Kendi işini kurmak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunan bu desteklerle, iş kurma sürecindeki mali yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor. İlgilenen girişimciler, detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR resmi web sitesini ziyaret edebilirler.