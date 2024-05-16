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300.000 TL ve 500.000 TL GERİ ÖDEMESİZ hibe kredi desteği müjdesi! Kendi işini kurmak isteyenlere fırsat!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), girişimcilik yoluyla kendi işini kurmak isteyenlere yönelik önemli bir destek paketi açıkladı. Bu yeni destek paketi, Türkiye genelinde iş kurma hayali kuran birçok kişiye finansal bir köprü oluşturmayı amaçlıyor. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve istihdamı artırmayı hedefleyen bu paket, girişimcilerin iş kurma süreçlerini hızlandırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 11:20 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 11:22
300.000 TL ve 500.000 TL GERİ ÖDEMESİZ hibe kredi desteği müjdesi! Kendi işini kurmak isteyenlere fırsat!

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İŞKUR'un duyurduğu destek paketi, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayarak, iş kurma yolunda karşılaştıkları maddi engelleri aşmalarına yardımcı olacak. Bu paket kapsamında, girişimcilere sağlanacak finansal destekler, onların iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarını destekleyecek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurulmasına yönelik verilen bu destekler, girişimcilerin iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştıracak.

İŞKUR'un sağladığı hibe desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartlarına uyulması gerekmektedir. Başvuracak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programından alınmış bir sertifikaya sahip olunması da şartlar arasında yer alıyor.

İŞKUR'dan Girişimcilere 500 Bin TL'ye Kadar Hibe Destek

İŞKUR, iş kurmak isteyenlere yönelik olarak 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. Bu destekle, yeni iş kuracak olan girişimcilerin başlangıç maliyetlerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Engelli, eski hükümlü ve korumalı iş yerleri kuruluşları bu destekten yararlanabilirler. İŞKUR bu fonları, işverenlerden alınan idari para cezaları ile finanse ediyor.

2024-2 Dönemi İçin Başvurular Başladı!

2024-2 dönemi için başvurular, 16 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru süreci, 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında engelli girişimciler için 400 bin TL, eski hükümlüler için 300 bin TL ve korumalı iş yerleri için ise 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. İşini kurmak isteyen her girişimcinin bu fırsattan yararlanması için gereken şartları yerine getirmesi önem taşıyor.

İŞKUR Hibe Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR'un sağladığı hibe desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartlarına uyulması gerekmektedir. Başvuracak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programından alınmış bir sertifikaya sahip olunması da şartlar arasında yer alıyor.

Eski Hükümlülere Özel İŞKUR Destekleri

Eski hükümlüler için başvuru süreci biraz daha farklı işlemektedir. Adalet Bakanlığı üzerinden yapılan başvurular, İŞKUR tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Eski hükümlülerin başvuru şartları, diğer girişimcilerle benzerlik göstermekle birlikte, bu grup için özel olarak belirlenmiş kriterlere de uyulması gerekiyor.

İŞKUR, Türkiye genelindeki iş arayanlara, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için büyük bir kapı açıyor. Kendi işini kurmak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunan bu desteklerle, iş kurma sürecindeki mali yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor. İlgilenen girişimciler, detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

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