SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

15-31 Mayıs KPSS şartsız en az ilkokul mezunu olan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR duyurdu: İşte başvuru şartları detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için yepyeni bir fırsat kapısı aralıyor. Farklı sektörlerde çok sayıda temizlik görevlisi pozisyonu için geniş çaplı bir istihdam seferberliği başlatıldı. Bu fırsat, en az ilkokul mezunu olan ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi ek sınavlara girme zorunluluğu olmayan adaylar için ideal. İŞKUR'un sunduğu bu imkanlardan yararlanmak için, kurumun resmi platformu üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:11 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:13
15-31 Mayıs KPSS şartsız en az ilkokul mezunu olan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR duyurdu: İşte başvuru şartları detayları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yönelik devlet destekli bir kurumdur. İŞKUR, iş arayanların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve çeşitli iş fırsatlarına erişimlerini sağlamak için çeşitli hizmetler sunar. Mayıs ayında, ülke genelinde birçok ilde yapılacak olan personel alımlarıyla ilgili ilanlar İŞKUR tarafından yayınlandı.

Temizlik Görevlisi Alımları: Kimler Başvurabilir?

Temizlik görevlisi alımları, KPSS şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylara açıktır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ilanları, iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunar ve istihdamın artırılmasına katkı sağlar. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır ve her ilan için başvuru şartları farklılık gösterebilir.

Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR'a Kayıt Olma Adımları

  1. Kayıt Olma Süreci: İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilmek için kayıtlı bir kullanıcı olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya yerel İŞKUR birimlerine şahsen başvurarak gerçekleştirilebilir.
  2. Bilgilerin Girilmesi: Başarılı bir eşleştirme için kişisel bilgilerinizin tam ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi önemlidir.
  3. Özgeçmiş Oluşturma: İş arayanlar, özgeçmişlerini oluşturarak eğitim ve meslek bilgilerini sisteme girmelidir.

İŞKUR, toplamda 2.426 temizlik görevlisi pozisyonuna alım yapacak. İlgilenen adaylar için başvuru koşulları İŞKUR'un resmi web sitesinde bulunabilir. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlar, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynamakta ve ülke genelindeki birçok ilde iş fırsatları sunmaktadır.

İŞKUR ÜZERİNDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA