SGK’dan ödeme alamayacaklar! Bu kişilerin emekliliği iptal oluyor! SSK, Bağ-Kur hepsi için...

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Sahte sigortalılık vakaları, emeklilik sistemini ve sosyal güvenliği ciddi şekilde etkileyen bir sorun. Özellikle prim gün sayısı yetersiz olan veya hiç çalışmamış bireylerin emeklilik haklarını elde etmek için başvurdukları bu yöntem, ciddi yasal sonuçlar doğuruyor. SGK'nın bu tür sahtecilikleri tespit etme ve mücadele etme çabaları önemli olsa da, bu suçun önüne geçmek için vatandaşların da bilinçlenmesi gerekiyor.

BU ŞEYLERDEN KAÇININ Sahte sigortalılık, birçok farklı sebepten kaynaklanabiliyor. Emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramayanlar, iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak isteyenler veya daha düşük prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler bu yönteme başvurabiliyorlar. Ancak, bu tür eylemler ciddi yasal sonuçlar doğuruyor.