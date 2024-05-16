KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!

1,1 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Strateji ve eylem planında kamu binaları ve sokak aydınlatmaları da yer buluyor. Kamu binaları için 2023 yılına kadar yüzde 15 tasarruf hedefi belirleyen bakanlık, kamu binalarının enerji faturalarında yıllık 1,1 milyar liralık tasarruf sağlamış oldu. 2024'ten itibaren tasarruf hedefi 2 katına çıkartıldı. Kamu binalarına 2030 yılına kadar yüzde 30 tasarruf sağlanması hedefi ortaya konuldu.

BAYRAKTAR: ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Benzer bir şekilde sokak lambalarında kapsamlı bir LED'e geçiş programı başlatıldı. 2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu sağlanacak. Burada elektrik dağıtım şirketleri ve yerel yönetimlerle koordineli çalışılacak.

Bakanlığının verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz" dedi. Devrin adı tasarruf! Tasarrufa 3 ayaklı paket TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN