Vadeli mevduat faizi depremi: 205 bin TL’ye 32 günde tam bu kadar veriliyor: İşte en yüksek mevduat faizi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50 seviyesinde sabitlemesi, pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Özellikle vadeli mevduat hesapları üzerinden elde edilecek gelirler, en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?", "Elindeki 205 bin TL ile bankaya giden biri 32 gün sonra ne kadar kazanır?" gibi sorular sıklıkla soruluyor.