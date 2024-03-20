Kuytuda köşede yarım, çeyrek, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretim süreci böyle işliyor

Altın parlaklığını yitirmeyen, hava koşullarından etkilenmeyen ve kolay işlenebilen bir metal olarak öne çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle altın hem maddi değeri yüksek bir yatırım aracı hem de estetik açıdan değerli bir materyal olarak kullanılıyor.
Altın parlaklığını yitirmeyen, hava koşullarından etkilenmeyen ve kolay işlenebilen bir metal olarak öne çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle altın hem maddi değeri yüksek bir yatırım aracı hem de estetik açıdan değerli bir materyal olarak kullanılıyor.
ÜRETİM SÜRECİ BÖYLE İŞLİYOR
Türkiye'nin altın üretim merkezi olan Darphane ve Damga Matbaası, Cumhuriyet altınlarını özenle üretiyor. Bu altınlar, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Üretim süreci, altının dökümden son kalite kontrolüne kadar geçtiği aşamalarla dolu.
Altının üretim yolculuğu, 22 ayar rulo haline getirilerek başlıyor. Bu işlem, altının saflığını ve dayanıklılığını garanti altına alıyor. Haddeleme ile istenilen incelikteki altın rulosu, belirlenen ebatlarda pullara dönüştürülüyor.
Her bir altın pulu, standartlara uygun ağırlıkta olup olmadığı kontrol edildikten sonra tavlama işlemine tabi tutuluyor. Bu işlem, altını yumuşatarak sonraki baskı işlemi için ideal bir hale getiriyor.
Tavlama işleminden sonra pullar, baskı bölümüne alınıyor. Cumhuriyet altınları, kenar tırtılları dahil, tek seferde basılarak şekillendiriliyor. Bu süreç, altınların eşsiz desen ve kabartmalarını ortaya çıkarıyor.
Üretilen altınlar, her aşamada titiz bir kalite kontrolünden geçiriliyor. Bu kontrol, ürünlerin yüksek standartlara uygunluğunu garanti ediyor. Son olarak, altınlar paketlenerek piyasaya sürülüyor.
Cumhuriyet altınları, yatırımcılara ve koleksiyonerlere yönelik özel bir değer taşıyor.
Darphane ve Damga Matbaası'nın titizlikle yürüttüğü üretim süreci, bu altınların hem ekonomik hem de kültürel bir miras olarak önemini artırıyor.