Büyük Hazine Keşfedildi! Arkeologlar Şaşkına Döndü! Topraktan Altın Fışkırdı!

Uzmanlar, bu hazinenin Anglosakson krallıklarına ait en büyük sikke hazinesi olduğunu düşünüyorlar. British Museum'dan bir küratör olan Gareth Williams, bu keşfi çok önemli olarak nitelendiriyor.

Williams'a göre, bu hazine Sutton Hoo gemi mezarıyla aynı dönemden ve çok daha fazla sikke içeriyor, ama Sutton Hoo'daki kadar altın içermiyor. Bu, bilinen en büyük sikke yığını.