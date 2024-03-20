Büyük Hazine Keşfedildi! Arkeologlar Şaşkına Döndü! Topraktan Altın Fışkırdı!

Amatör bir defineci tarafından şimdiye kadar bulunan en büyük Anglosakson sikke hazinesini keşfetti. Bu hazinenin çıkarılması tam altı yıl sürdü ve sonra British Museum'a verildi. Hazine, neredeyse tamamen (%95) altından oluşuyor.
Amatör bir defineci tarafından şimdiye kadar bulunan en büyük Anglosakson sikke hazinesini keşfetti. Bu hazinenin çıkarılması tam altı yıl sürdü ve sonra British Museum'a verildi. Hazine, neredeyse tamamen (%95) altından oluşuyor.
Bu hazine, MS 600 yıllarında gömülmüş ve İngiltere'nin West Norfolk bölgesinde bulunmuş. Ancak, güvenlik nedeniyle kesin yeri açıklanmadı. Bazı parçaları geçmişte kaçakçılığa karışmış.
Bir polis, 10 sikkeyi buldu, ama yetkililere haber vermek yerine satmaya çalıştı. Yaklaşık 200 bin lira kazandı ama sonunda yakalandı ve 16 ay hapis cezası aldı. Sadece 8 sikke geri alınabildi.
Uzmanlar, bu hazinenin Anglosakson krallıklarına ait en büyük sikke hazinesi olduğunu düşünüyorlar. British Museum'dan bir küratör olan Gareth Williams, bu keşfi çok önemli olarak nitelendiriyor.
Williams'a göre, bu hazine Sutton Hoo gemi mezarıyla aynı dönemden ve çok daha fazla sikke içeriyor, ama Sutton Hoo'daki kadar altın içermiyor. Bu, bilinen en büyük sikke yığını.