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Büyük Hazine Keşfedildi! Arkeologlar Şaşkına Döndü! Topraktan Altın Fışkırdı!

Keşfedilen bu hazine, 131 altın sikke ve 4 altın eşyadan oluşuyor. Altı yıl boyunca süren bir çalışmayla, bu hazine topraktan çıkarıldı. Defineci, 2016 ile 2020 arasında, bir metal dedektörü kullanarak bu hazinenin büyük bir bölümünü buldu. Ancak isminin gizli kalmasını istedi. British Museum, hazinenin %85 ile %95 arası altın içerdiğini söyledi. Museum, ayrıca bir kolye ucu, bir altın külçe ve daha büyük mücevher parçalarının olabileceği iki nesne daha olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:07 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:07
Büyük Hazine Keşfedildi! Arkeologlar Şaşkına Döndü! Topraktan Altın Fışkırdı!

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Amatör bir defineci tarafından şimdiye kadar bulunan en büyük Anglosakson sikke hazinesini keşfetti. Bu hazinenin çıkarılması tam altı yıl sürdü ve sonra British Museum'a verildi. Hazine, neredeyse tamamen (%95) altından oluşuyor.

Tarih Öncesi Bir Hazine

Bu hazine, MS 600 yıllarında gömülmüş ve İngiltere'nin West Norfolk bölgesinde bulunmuş. Ancak, güvenlik nedeniyle kesin yeri açıklanmadı. Bazı parçaları geçmişte kaçakçılığa karışmış.

Bir polis, 10 sikkeyi buldu, ama yetkililere haber vermek yerine satmaya çalıştı. Yaklaşık 200 bin lira kazandı ama sonunda yakalandı ve 16 ay hapis cezası aldı. Sadece 8 sikke geri alınabildi.

Uzmanlar, bu hazinenin Anglosakson krallıklarına ait en büyük sikke hazinesi olduğunu düşünüyorlar. British Museum'dan bir küratör olan Gareth Williams, bu keşfi çok önemli olarak nitelendiriyor.

Williams'a göre, bu hazine Sutton Hoo gemi mezarıyla aynı dönemden ve çok daha fazla sikke içeriyor, ama Sutton Hoo'daki kadar altın içermiyor. Bu, bilinen en büyük sikke yığını.

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