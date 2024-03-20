Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak! O Tarihe Dikkat!

Bu hafta altın alacaklar için önemli. Fiyatlar değişmeye devam ediyor. Kuyumcular ne diyor peki? Gram altın için tahminler değişti mi?

Altına Güvenenler Kazandı!

Kuyumcular, altın yatırımı yapanların kazandığını söylüyor. "Altına güvenen kazanır" diyor ve bunun son zamanlarda yine kanıtlandığını belirtiyor. Altını olanların parası arttı ve bu artış devam edecek. Henüz altın almayanlar için şimdi alım zamanı. Daha önce alınsaydı, daha çok kazanılırdı ama yine de kazanç var. Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek lazım.