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Müjde! Ziraat Bankası'ndan 19.000 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi! Hayaliniz gerçek olsun

Ev sahibi olmak, yükselen konut fiyatları ve kredi faiz oranları nedeniyle birçok kişi için zorlu bir sürece dönüşmüş durumda. Ancak, Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası ile bu süreç, vatandaşlar için umut verici yeni bir yola dönüşüyor. Bu kampanya, özellikle ekonomik baskı altındaki bireyler için ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek adına yenilikçi bir çözüm sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 13:12 Güncelleme 13 Mart 2024, 13:12
Müjde! Ziraat Bankası’ndan 19.000 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi! Hayaliniz gerçek olsun

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Ziraat Bankası, Türkiye'de bir ilke imza atarak ortak konut kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya sayesinde, vatandaşlar en fazla 5 kişiye kadar bir araya gelerek ortaklaşa ev sahibi olabiliyorlar. Bu sistem, birden fazla kişinin gelirini bir araya getirerek, taksit tutarlarını azaltmayı ve böylece aile bütçelerine nefes aldırmayı hedefliyor.

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Bu özel kampanya, tek başına yeterli gelire sahip olmayanlar veya birlikte yatırım yapmak isteyen gruplar için kusursuz bir fırsat. En az iki kişi, en fazla beş kişi olarak bu krediye başvurabilir ve düzenli bir gelire sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kredi için alınacak gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilmesi ve ekspertiz raporu alınması zorunlulukları da bulunmaktadır.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu fırsattan yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunabilirler. Banka, bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı vade seçenekleri sunuyor, böylece her birey, kendi bütçesine ve ödeme planına uygun seçeneği tercih edebilir.

Ortak Krediyle Ödeme Kolaylığı

Bu kampanya kapsamında 5 kişiye kadar ortaklaşa kredi kullanıldığında, aylık ödeme tutarları önemli ölçüde azalıyor. Örneğin, 98 bin TL gibi yüksek bir aylık ödeme yerine, bireyler 19 bin TL taksitle ev sahibi olabiliyorlar. Bu durum, kredi onay sürecini kolaylaştırırken, kredi ödemelerini de bütçelerini sıkıntıya sokmadan gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, yükselen konut maliyetleri karşısında vatandaşlara gerçekçi ve ulaşılabilir bir çözüm sunuyor. Birden fazla kişinin bir araya gelerek kredi kullanabilmesi, ödeme yükünü hafifletiyor ve daha fazla kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, ev sahibi olma yolculuğunda vatandaşlara güçlü bir destekçi oluyor.

Ziraat Bankası konut kredisi almak için belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. Başvuru süreci, başvuru kanalları, gerekli belgeler ve geri ödeme seçenekleri gibi bir dizi önemli noktayı kapsamaktadır.

Konut Kredisi Başvuru Süreci ve Koşullar

-Başvuruda bulunabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da geçerli ikametgah ve çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişiler arasında olmanız gerekmektedir.

-Gelir durumunuzu belgeleyebilmeniz ve bankanın belirlediği diğer koşulları yerine getirmeniz beklenir

-Başvurunuz sırasında nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi, gelir durumunuzu gösteren belgeler (maaş bordrosu gibi) ve satın alınacak konutun tapu fotokopisi ile ekspertiz raporu gibi belgeleri hazırlamanız gerekir.

-Banka, kredi başvurunuzu gelir durumunuz, kredi notunuz ve diğer koşullar çerçevesinde değerlendirir.

-Başvurunuz onaylandıktan sonra, kredi sözleşmesi imzalanır ve satın alınacak konut ipotek altına alınır.

-Kredi tutarı satıcıya ödenir ve tapu devri işlemleri tamamlanır. Bu süreç sonunda kredi kullanıcıları konutun yeni sahibi olarak kaydedilir ve kredi geri ödemeleri başlar.

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