Müjde! Ziraat Bankası’ndan 19.000 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi! Hayaliniz gerçek olsun

Ortak Krediyle Ödeme Kolaylığı Bu kampanya kapsamında 5 kişiye kadar ortaklaşa kredi kullanıldığında, aylık ödeme tutarları önemli ölçüde azalıyor. Örneğin, 98 bin TL gibi yüksek bir aylık ödeme yerine, bireyler 19 bin TL taksitle ev sahibi olabiliyorlar. Bu durum, kredi onay sürecini kolaylaştırırken, kredi ödemelerini de bütçelerini sıkıntıya sokmadan gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, yükselen konut maliyetleri karşısında vatandaşlara gerçekçi ve ulaşılabilir bir çözüm sunuyor. Birden fazla kişinin bir araya gelerek kredi kullanabilmesi, ödeme yükünü hafifletiyor ve daha fazla kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, ev sahibi olma yolculuğunda vatandaşlara güçlü bir destekçi oluyor.

Ziraat Bankası konut kredisi almak için belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. Başvuru süreci, başvuru kanalları, gerekli belgeler ve geri ödeme seçenekleri gibi bir dizi önemli noktayı kapsamaktadır. Konut Kredisi Başvuru Süreci ve Koşullar -Başvuruda bulunabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da geçerli ikametgah ve çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişiler arasında olmanız gerekmektedir.

-Gelir durumunuzu belgeleyebilmeniz ve bankanın belirlediği diğer koşulları yerine getirmeniz beklenir -Başvurunuz sırasında nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi, gelir durumunuzu gösteren belgeler (maaş bordrosu gibi) ve satın alınacak konutun tapu fotokopisi ile ekspertiz raporu gibi belgeleri hazırlamanız gerekir.