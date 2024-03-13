Dünyaca ünlü banka yıl sonu altın tahminini açıkladı! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

Altın asırlardır yatırımcıların güvenli limanı olarak kabul ediliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son tahminlerle dikkatleri üzerine çekti.
2024 SONU İÇİN TAHMİN GELDİ
Citigroup'un güncellediği tahminlere göre, 2024 sonu ons altın fiyatlarının 2.150 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, altın yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.
Citi, eğer tahminleri gerçekleşirse, piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının keskin bir şekilde artması, piyasalarda yeni bir dönemin başlayabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.