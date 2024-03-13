PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

Dünyaca ünlü banka yıl sonu altın tahminini açıkladı! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı'ya koştu

Altın yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Özellikle son dönemde altına olan ilgi giderek artıyor ve yatırımcılar ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, altın fiyatlarına ilişkin önemli bir tahminde bulundu. Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son tahmin yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekti. Banka eğer tahminleri gerçekleşirse piyasalarda ciddi bir hareketliliğin yaşayabileceğini belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:19 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:19
Dünyaca ünlü banka yıl sonu altın tahminini açıkladı! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın asırlardır yatırımcıların güvenli limanı olarak kabul ediliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son tahminlerle dikkatleri üzerine çekti.

2024 SONU İÇİN TAHMİN GELDİ

Citigroup'un güncellediği tahminlere göre, 2024 sonu ons altın fiyatlarının 2.150 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, altın yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Citi, eğer tahminleri gerçekleşirse, piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının keskin bir şekilde artması, piyasalarda yeni bir dönemin başlayabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim beklentilerini ertelemesine neden oldu. Altın fiyatları da bu durumun ardından iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Citigroup, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının, olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceğini öngörüyor.

Analistler, özellikle gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşmanın ve bunun sonucunda ABD dolarına yönelik güven krizinin altın fiyatlarını 3.000 dolar/ons seviyesine taşıyabileceğini belirtiyor.

Citigroup'un dikkat çekici tahmini, altın yatırımcıları ve piyasa analistleri arasında geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Eğer bankanın öngörüleri gerçekleşirse altın fiyatlarında yaşanacak keskin yükseliş, yatırımcıların stratejilerinde önemli değişikliklere neden olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı! Soruşturmada fenomen detayı
Tarım Kredi Grubu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Yüz yıllık icraat 21 yıla sığdırıldı! Başkan Erdoğan yeni hedefleri tek tek sıraladı
İnsani Yardım Vakfı
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
SON DAKİKA