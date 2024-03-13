Dünyaca ünlü banka yıl sonu altın tahminini açıkladı! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim beklentilerini ertelemesine neden oldu. Altın fiyatları da bu durumun ardından iki ayın en düşük seviyesine geriledi.