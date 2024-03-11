100.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tabloları! Ziraat Bankası, TEB, QNB, İş Bankası, ING Bank, Garanti BBVA!

BDDK'nın Azami Vade Süreleri

İhtiyaç kredileri konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami vade süreleri bulunuyor. Bu kapsamda, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için en fazla 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için en fazla 24 ay vade ve 100.000 TL üzerindeki krediler için ise en fazla 12 ay vade uygulanıyor. Bu düzenleme, kredi kullanırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.