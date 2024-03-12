600.000 TL nakit başvurusu başlıyor! Ayda 5.831 TL taksitle kredi sahibi olun! 15 yıl vade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm kredisi kapsamında önemli detaylar netleşti. İşte 0.69 faizli ve 180 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm detaylar:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm kredisi kapsamında önemli detaylar netleşti. İşte 0.69 faizli ve 180 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm detaylar:
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.
Bakan Özhaseki konuyla ilgili olarak "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Proje başvuruları ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.
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İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için yeni kredi kampanyası açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini ifade etti.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ ŞARTLARI NELER?
Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında 2.5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.
Kredi için pilot il İzmir oldu. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da da krediden yararlanılacak.
Ödemeler inşaatın ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.
Kredi aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.
Proje kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.
Kentsel dönüşüm kredisi şartları ise henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ÖDEME TUTARI
Uzun süredir yüzde 0.69 oranında faizle konut yapımı için kredi verilmiyordu. Bu kapsamda 180 ay vade ve 2.5 milyon liraya kadar kredi verilecek olması kentsel dönüşümü hızlandıracak.
Kentsel dönüşüm için ortalama olarak 600 bin lira kredi çekildiği dikkate alınırsa aylık ödemesi 5831 lira olacak. 15 yıl vadeye göre oldukça düşük ödeme tutarına sahip kredi büyük avantajları beraberinde getiriyor. Enflasyonist ortamda sabit ödeme tutarlı krediler birkaç yıl sonra küçük tutarlara düşmüş oluyor ve ödeme kolaylığı artıyor.