600.000 TL nakit başvurusu başlıyor! Ayda 5.831 TL taksitle kredi sahibi olun! 15 yıl vade...

Kredi için pilot il İzmir oldu. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da da krediden yararlanılacak.

Kentsel dönüşüm kredi si kapsamında 2.5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.

Kentsel dönüşüm kredisi şartları ise henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Proje kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.

ÖDEME TUTARI

Uzun süredir yüzde 0.69 oranında faizle konut yapımı için kredi verilmiyordu. Bu kapsamda 180 ay vade ve 2.5 milyon liraya kadar kredi verilecek olması kentsel dönüşümü hızlandıracak.

Kentsel dönüşüm için ortalama olarak 600 bin lira kredi çekildiği dikkate alınırsa aylık ödemesi 5831 lira olacak. 15 yıl vadeye göre oldukça düşük ödeme tutarına sahip kredi büyük avantajları beraberinde getiriyor. Enflasyonist ortamda sabit ödeme tutarlı krediler birkaç yıl sonra küçük tutarlara düşmüş oluyor ve ödeme kolaylığı artıyor.