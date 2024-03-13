Kalyon Holding bünyesinde görev devir teslimleri ve yeni atamalar gerçekleşti

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Kalyon Holding'in bünyesinde görev devir teslimleri ile yeni atamalar gerçekleşti. Kalyon Holding'te ilk devir teslim Kalyon İnşaat'ta yaşandı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Mehmet Kalyoncu; İGA İstanbul Havalimanındaki ilave yatırımlara, İstanbul'un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaşması sebebiyle bu görevini Murathan Kalyoncu'ya devretti. Mehmet Kalyoncu aynı zamanda Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de getirildi. Kalyoncu'nun İGA'daki ve Kalyon Holding'teki Yönetim Kurulu üyelikleri aynı şekilde devam ediyor. Finansman ve dış pazar deneyimi ile Holding'teki görevlerini başarı ile sürdüren Murathan Kalyoncu bu atama sonrasında Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Murathan Kalyoncu'nun Kalyon Holding'teki Yönetim Kurulu Üyeliği de devam ediyor. Bir başka atama da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yaşandı. Cemal Kalyoncu görevini; bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak başarılı çalışmalara imza atan ve 15 yıl gibi kısa bir sürede Üniversite'yi zirveye taşımaya öncülük eden Haluk Kalyoncu'ya devretti. Haluk Kalyoncu, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı'nın yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar.





Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma hedefiyle, bulunduğu tüm sektörlerde faaliyetlerine başarıyla devam eden Kalyon Holding; 2024 yılına yönetimsel düzeyde yeni atamalar gerçekleştirerek başladı. Holding geçtiğimiz yıl da; global arenada güçlü bir oyuncu olmak adına, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak göreve başlaması ve 2019 yılından bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanlığını başarıyla yürüten Mustafa Koçar'ın CEO'luk görevine getirilmesi ile birlikte kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştı. Söz konusu devir teslimlerin yanı sıra iki başarılı ismin ataması daha yapıldı. Bu çerçevede; Kaan Zaimoğlu Finans Grup Başkanı (CFO) olarak, Gökhan Yıldız ise Kalyon Kentsel'e İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.