Uzman isim, altın piyasasında 45 dolar kadar bir düşüş beklentisi içinde olduğunu ve altının yeniden 2 bin dolar altını test edebileceğini öngörüyor. Bu durum, altın sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Memiş, 2024 yılının geri kalanında hem altın hem de dolar fiyatlarının yükseliş trendine devam edeceğini belirtiyor ve kısa vadeli düşüşlerin her zaman mümkün olduğunu vurguluyor.