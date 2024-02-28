CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2024: Yükseldikçe yükseliyor! Bugün gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2024: Altın fiyatları yatırımcıların ve altın sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yatırım amacıyla altın almayı düşünenler veya elinde az da olsa altını olan kişiler, güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu ve gram altının kaç TL'ye ulaştığını sorguluyor. Peki bugün gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?