CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2024: Yükseldikçe yükseliyor! Bugün gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2024: Altın fiyatları yatırımcıların ve altın sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yatırım amacıyla altın almayı düşünenler veya elinde az da olsa altını olan kişiler, güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu ve gram altının kaç TL'ye ulaştığını sorguluyor. Peki bugün gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları, gece boyunca yaşanan artışla birlikte yeni güne rekor bir seviyede başladı. 28 Şubat Çarşamba günü itibarıyla, altın fiyatlarının güncel durumu ve yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Yatırımcıların altın fiyatlarındaki bu hareketliliği dikkatle takip etmeleri, piyasalardaki gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için önem taşıyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, altın yatırımı yaparken kapsamlı bir piyasa analizi yapılması ve uzman görüşlerine başvurulması, olası riskleri minimize etmek adına hayati önem taşıyor.
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini paylaştı. Memiş, ons altının 1985 dolara kadar geriledikten sonra 40 dolarlık sert bir düşüş yaşadığını ve tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasında olduğunu söylüyor. Memiş'e göre, ons altının yükseliş trendine girmesi için 2058 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor.