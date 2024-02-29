İslam Memiş, "Bir koyan misliyle alacak'' diyerek açıkladı: ''Bu yatırım aracı servet sahibi yapar''

Memiş, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, elinde para bulunduran ve "Nereye yatırım yapmalıyım?" diye düşünen yatırımcılara kobalt madenini öneriyor. Kobaltın değerinin son 3 yılda 9 kat arttığı ve bu yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Kobalt, özellikle teknoloji ve enerji sektörlerindeki uygulamalarıyla yatırımcıların radarına giriyor.

Kobalt madeni, özellikle elektronik cihazların, pillerin, manyetik malzemelerin, süper alaşımların ve kimyasalların üretiminde kullanılır. Ayrıca tıbbi alanda da kullanılan kobalt -60 izotopu, radyoterapi ve sterilizasyon gibi alanlarda önemli bir role sahiptir.

Kobalt madeninin en büyük üreticileri arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, Rusya ve Kanada bulunmaktadır. Ancak, kobalt madenciliği çevresel ve insan hakları endişelerine neden olabilir. Özellikle çocuk işçiliği ve insan hakları ihlalleri gibi konular kobalt madeni endüstrisinde sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.