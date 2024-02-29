Sao Paulo’da kritik temas! ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.

I met with Minister Mehmet Şimşek to discuss how Türkiye and the United States can work together to address crucial regional issues. I also stressed the enduring importance of our bilateral relationship. pic.twitter.com/i0lixCv2Sy — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 29, 2024

YELLEN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN ÖNEMİNİ VURGULADIM

Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.