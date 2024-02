Sao Paulo’da kritik temas! ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.

I met with Minister Mehmet Şimşek to discuss how Türkiye and the United States can work together to address crucial regional issues. I also stressed the enduring importance of our bilateral relationship. pic.twitter.com/i0lixCv2Sy