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Sao Paulo'da kritik temas! ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

Ankara - Washington hattında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da hazır bulundu. Yellen "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 08:39 Güncelleme 29 Şubat 2024, 09:22
Sao Paulo’da kritik temas! ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.





YELLEN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN ÖNEMİNİ VURGULADIM
Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.

ABD Hazine Bakanı Janet YellenABD Hazine Bakanı Janet Yellen

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." ifadelerini kullandı.


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