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Son dakika: Kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırılacak" iddialarına yanıt verdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:31 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:37
Son dakika: Kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN KREDİ KARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden kredi kartları ile ilgili yapılan haberlere açıklık getirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı." iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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