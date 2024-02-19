Kayak merkezlerine yoğun ilgi! Oteller yüzde 95 dolu

2 MİLYON AİLEYE EĞİTİM VE SAĞLIK DESTEĞİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal yardım ve eğitim vizyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerin 1.9 milyon çocuğuna okul kapısı açıldı. Şartlı Eğitim Desteği'yle okula dönen 1.9 milyon öğrenci, Ocak-Aralık 2023 döneminde toplam 1.5 milyar liralık ödeme aldı. Çocukların eğitimlerindeki devamlılığını takip ederek düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aynı zamanda sağlık kontrollerini de Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında takip ediyor. ŞSY kapsamında 2023'te 951 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı. Rana BÜYÜKTAŞ





İLK YERLİ GÖZLEM RADARI HİZMETE HAZIR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarıyla yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi. Milli Gözetim Radarı'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin hava kontrol hizmetlerinde önemli aşama kaydettiğini aktaran Uraloğlu, "Trafiğin güvenli yönetilmesine katkı sağlayacak, hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak, havacılıkta teknolojik gelişime katkı sağlayacak" diye konuştu.



BAKAN KACIR AL-FALİH İLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini söyledi. Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirten Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu, dijital ekonomi ve girişimcilik alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız" dedi.



ATO: TİCARİ KARTTA TAKSİT SAYISI ARTSIN

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti. Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine dikkati çeken Baran, "Ticari kartlar şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken, ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor" dedi.



OKULLARA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.