Kayak merkezlerine yoğun ilgi! Oteller yüzde 95 dolu

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde merkezlerinden olan Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller, kayak sezonunu büyük oranda dolu olarak geçiriyor.
Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde merkezlerinden olan Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller, kayak sezonunu büyük oranda dolu olarak geçiriyor.
Pistlerdeki kar kalınlığı 154 santimetreye çıkan kayak merkezinde otellerde yaşanan yoğunluk, turizmcileri mutlu ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, merkezde sezonun dolu dolu geçtiğini ifade ederek, "Sezonu çok iyi geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Otellerimiz özellikle yarıyıl tatilinde doluydu. Şu anda yüzde 95 doluluk oranımız devam ediyor, devam edecek gibi de gözüküyor" dedi. Polat, merkezde hafta sonunda büyük yoğunluğun yaşandığını belirtti.
KAYAK DERSLERİNE İLGİ YÜKSELİŞTE
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Ilgaz- 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde geçen yıllara göre kayak eğitimi verilenlerin sayısı arttı. Geçen sezon boyunca bin kişinin altında kalan kayak eğitimi verilenlerin sayısının bu sezon 2 binin üzerine çıkması bekleniyor. Kastamonu Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Fırat Coşkun, "Bu sezon bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişi kayak eğitimi aldı. Veliler daha önce pahalı olduğu gibi gerekçelerle çocuklarını kayak eğitimine göndermiyordu ama kulüp faaliyetleri devreye girince daha ekonomik hale geldi" dedi.
750 MİLYON KİŞİ TÜRK DİZİSİ İZLİYOR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'de üretilen dizilerin Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında temaslarda bulunan ve Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, "Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye'nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip" değerlendirmesinde bulundu.
2 MİLYON AİLEYE EĞİTİM VE SAĞLIK DESTEĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal yardım ve eğitim vizyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerin 1.9 milyon çocuğuna okul kapısı açıldı. Şartlı Eğitim Desteği'yle okula dönen 1.9 milyon öğrenci, Ocak-Aralık 2023 döneminde toplam 1.5 milyar liralık ödeme aldı.
Çocukların eğitimlerindeki devamlılığını takip ederek düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aynı zamanda sağlık kontrollerini de Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında takip ediyor. ŞSY kapsamında 2023'te 951 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı.
Rana BÜYÜKTAŞ
İLK YERLİ GÖZLEM RADARI HİZMETE HAZIR
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarıyla yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi. Milli Gözetim Radarı'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin hava kontrol hizmetlerinde önemli aşama kaydettiğini aktaran Uraloğlu, "Trafiğin güvenli yönetilmesine katkı sağlayacak, hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak, havacılıkta teknolojik gelişime katkı sağlayacak" diye konuştu.
BAKAN KACIR AL-FALİH İLE GÖRÜŞTÜ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini söyledi. Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirten Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu, dijital ekonomi ve girişimcilik alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız" dedi.
ATO: TİCARİ KARTTA TAKSİT SAYISI ARTSIN
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti. Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine dikkati çeken Baran, "Ticari kartlar şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken, ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor" dedi.
OKULLARA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI YAPILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.