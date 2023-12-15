Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! Dilekçe hangi ayda verilmeli? Hesaplama neye göre yapılıyor?

Herkes yüksek aylıkla emeklilik hayali kuruyor. Emekli aylığı, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas (brüt) kazanç tutarı, aylık bağlama oranı ve prim gün sayısına göre belirleniyor.
SGK'ya bildirilen brüt kazancı ve prim gün sayısı yüksek olanlar daha fazla emekli aylığı alıyor. Emeklilik dilekçesi verilen tarih de aylığı etkileyebiliyor. Bu nedenle emeklilik hazırlığı yapanlar 'Ne zaman başvurmalıyım?' diye soruyor. İşte emekli aylığı ile ilgili soruların yanıtları...
BORÇLANMA AYLIĞI YÜKSELTİR Mİ?
Prim günlerini artıran borçlanma, tek başına emekli maaşını etkilemiyor. Emekli aylığı tüm çalışma hayatındaki kazançla hesaplanıyor. Bu nedenle yüksek tutarla borçlanmaya gerek yok.
EMEKLİLİK BAŞVURUSUNU AYIN BAŞINDA YA DA SONUNDA YAPMAK FARK EDER Mİ?
Emeklilik tarihi ve maaşı açısından ayın 1'i ile 31'i açısından hiçbir fark bulunmuyor. İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlıyor. Örneğin; bu ay başvuracaksanız 1'inde de başvursanız, 31'inde de başvursanız Ocak ayından itibaren emekli aylığına hak kazanırsınız.