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Yeni yıl gelmeden bunu yapın! Altın fiyatlarının feleği şaştı! İslam Memiş'ten uyarı: Elinde altın bulunduranlar...

Fed'in 2024 yılında beklenenden daha erken bir faiz indirimine gitme beklentisi, ons altını yeni bir rekor seviyeye taşıdı. Bu durum, ons altının fiyatını 2148 dolar seviyesine çıkartarak tarihi bir rekor kırdı. Bu gelişme, gram altının da 2.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu ve altın piyasasında büyük bir ilgi uyandırdı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in bu konudaki açıklamaları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli bilgiler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 08:42 Güncelleme 06 Aralık 2023, 08:45
Yeni yıl gelmeden bunu yapın! Altın fiyatlarının feleği şaştı! İslam Memiş’ten uyarı: Elinde altın bulunduranlar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım fırsatı için peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte Aralık 2023 altın fiyatları ve yeni yılda altın fiyatları tahmini...

PEŞ PEŞE UYARIDA BULUNDU

İşte İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları:

"Beş aydır belirttiğim gibi dolardan kurtulmak, dolar karşısındaki varlıklara geçmek gerek uyarılarımı anımsatmak isterim. 1,04 Euro, 1,20 Sterlin, bin 808 dolar ons altın, 20 dolar ons gümüş vardı. Bugün karşımızda 1,880 euro, 1,27 sterlin, 2.070 dolar ons altın, 25,46 dolar ons gümüş var. 2024 hedefim yine aynı. 1,15 euro, 1,32 sterlin, 2 bin 350 dolar ons altın, 32 dolar ons gümüş."

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ONS ALTIN

"2 bin 70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kâr satışları için cuma günü uyarmıştım. 1.970-2.080 dolar aralığı için öngörüm geçerli. Bu hafta düşüş bekliyorum. Kademeli düşüşlerde takip edeceğim bant aralığı 1.920-1.902 dolar aralığı. Son fırsatlar olacağından yüzde 50, bin 920 dolar seviyesinden almak mantıklı. Riske girmeye gerek yok çünkü 2024 hedefim 2 bin 350 dolar."

GRAM ALTIN

"Fiziki tarafta bin 968 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ons altın nedenli gram tarafında da bu hafta geri çekilme bekliyorum. Bin 920 lira seviyesi destek seviyesi. Dolar/TL nedenli fazla gerilemeyebilir. Elinde olan muhafaza etmeli, almayanlar da bu haftayı değerlendirmeli."

"BU HAFTA ALIM FIRSATI DOĞABİLİR"

"Yine bu hafta kısa vadede geri çekilmeler mümkün. Ama düşüşler bir alım fırsatı. Yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok. Gram altın tarafında beklentimiz 2500 TL devamında 2700 TL."

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ"

"Elinde altın bulunduranlar bozmamalı. Altın almak isteyenler ise bu haftaki düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Aralık ayında Fed'in faiz kararı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Haftaya ABD'de enflasyon verisi var. Bunlar tekrar ons tarafında 1920 dolar destek seviyesini gündeme getirebilir."

2024 TAHMİNİ

"Ons altın fiyatında 2024 yılındaki beklentimde bir değişiklik yok. 2350 dolar seviyesini bekliyorum"

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