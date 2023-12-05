Özel sektöre zam oranı tek tek hesaplandı! 24.500, 35.000, 50.000 TL maaş! Otomotiv, bankacılık, teknoloji, lojistik, perakende, hizmet...

SEKTÖR SEKTÖR ZAM ORANLARI Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, yılsonu enflasyonun yüzde 62 olması durumunda asgari ücrette yüzde 35.26'lık bir zamın beklendiğini belirtti. Bu durumda, asgari ücretin 11 bin 402 TL'den 15 bin 422 TL'ye yükselebileceğini ifade etti.

Özel sektörde zam oranları, genel olarak asgari ücret zammına paralel olarak ilerliyor. Ancak bazı şirketler, asgari ücret artışını beklemeden zam oranlarını açıklamaya başladı. Zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor. 2024'te ortalama yüzde 50 zam beklentisi bulunurken, bazı sektörlerde bu oran yüzde 70'e çıkıyor. Sigorta sektöründe yüzde 71 zam hedeflenirken, otomotiv sektörü çalışanlarına yüzde 64 oranında, kimya sektöründe yüzde 60 oranında zam yapılması bekleniyor.

Zam oranı yüzde 56 iken, sağlık ve ilaç sektöründe çalışanlar yüzde 55 zam bekliyor. Maden sektöründe ise yüzde 51'lik artış söz konusu. Diğer yandan, otomotiv ana sanayi, bankacılık, teknoloji, finansal hizmetler, lojistik, perakende ve hizmet sektörü çalışanları 2024'te yüzde 50 zam alacak.

EN ÇOK ZAM YAPAN SEKTÖR Geçtiğimiz yıl en çok zam yapan sektörler yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü olmuştu. Dünya genelinde tedarik zinciri, üretim ve mühendislik gibi alanlarda en fazla ücret artışı yaşandığı belirtiliyor.