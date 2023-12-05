Özel sektöre zam oranı tek tek hesaplandı! 24.500, 35.000, 50.000 TL maaş! Otomotiv, bankacılık, teknoloji, lojistik, perakende, hizmet...

Asgari ücret zammının beklentilerin altında kaldığı bir dönemde, bazı sektörlerde ise büyük zam beklentileri ön planda. İşte 2024 yılı zamlarına dair ilk açıklamalar ve sektör sektör zam oranları...
Asgari ücret zammının beklentilerin altında kaldığı bir dönemde, bazı sektörlerde ise büyük zam beklentileri ön planda. İşte 2024 yılı zamlarına dair ilk açıklamalar ve sektör sektör zam oranları...
ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM
Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl ek zam yapılmayacağını belirterek, zam oranının yüksek olmasının beklendiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ve en uygun asgari ücretin belirleneceğini vurguladı.
ÖZEL SEKTÖRDE YÜZDE 71 ZAM ORANI
Özel sektör çalışanları da zam müjdesiyle karşılaşıyor. Belirli sektörlerde zam oranları tek tek açıklanmaya başlandı. Özellikle dikkat çeken, bazı sektörlerde yüzde 71'e varan zam beklentileri bulunuyor. Zam oranları, sektörlere göre farklılık gösteriyor.
SEKTÖR SEKTÖR ZAM ORANLARI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, yılsonu enflasyonun yüzde 62 olması durumunda asgari ücrette yüzde 35.26'lık bir zamın beklendiğini belirtti.
Bu durumda, asgari ücretin 11 bin 402 TL'den 15 bin 422 TL'ye yükselebileceğini ifade etti.
Özel sektörde zam oranları, genel olarak asgari ücret zammına paralel olarak ilerliyor. Ancak bazı şirketler, asgari ücret artışını beklemeden zam oranlarını açıklamaya başladı. Zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor.
2024'te ortalama yüzde 50 zam beklentisi bulunurken, bazı sektörlerde bu oran yüzde 70'e çıkıyor. Sigorta sektöründe yüzde 71 zam hedeflenirken, otomotiv sektörü çalışanlarına yüzde 64 oranında, kimya sektöründe yüzde 60 oranında zam yapılması bekleniyor.
Zam oranı yüzde 56 iken, sağlık ve ilaç sektöründe çalışanlar yüzde 55 zam bekliyor. Maden sektöründe ise yüzde 51'lik artış söz konusu. Diğer yandan, otomotiv ana sanayi, bankacılık, teknoloji, finansal hizmetler, lojistik, perakende ve hizmet sektörü çalışanları 2024'te yüzde 50 zam alacak.
EN ÇOK ZAM YAPAN SEKTÖR
Geçtiğimiz yıl en çok zam yapan sektörler yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü olmuştu. Dünya genelinde tedarik zinciri, üretim ve mühendislik gibi alanlarda en fazla ücret artışı yaşandığı belirtiliyor.
MAAŞLARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
İstanbul, en çok ücret alan bölge olarak öne çıkarken, İzmir ve Ankara bölgeleri ile arasındaki ücret farkının her geçen yıl kapanmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca, yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkının da azaldığı belirtiliyor.
ÖZEL SEKÖTR MAAŞ TAHMİNLERİ
Aşağıda yapılan zam oranı %60 oranındadır. Birçok sektör ve şirket farklı zam oranı uygulayabilir. Bu nedenle ortaya çıkan rakamlar tahminidir.
15.000 TL → 24.000 TL
17.500 TL → 28.000 TL
20.000 TL → 32.000 TL
25.000 TL → 40.000 TL
27.000 TL → 43.200 TL
30.000 TL → 48.000 TL
35.000 TL → 56.000 TL
40.000 TL → 64.000 TL