Kuyumcuların tahmini dumur etti! Altın fiyatları ters köşe yaptı! Gram altın yılı bu fiyatta kapatacak! 5 Aralık 2023 gram, çeyrek, Cumhuriyet altın ne kadar, bugün kaç lira?

Altın, yatırımcılar arasında her zaman popüler bir yatırım aracı olmuştur. Altın fiyatlarının güncel durumu milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmektedir. İşte son gelişmeler ve 5 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatlarına dair detaylar. Son günlerde altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. İsrail-Filistin arasındaki gerginlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Ons altın, 2000 dolar seviyesini geçerek 2032 dolardan işlem görüyor. Bu yükselişte etkili olan faktörlerden biri de Fed'in faiz artışlarını sınırlayacağına dair gelen sinyaller ve dolar endeksinin gerilemesidir.
Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerlediği" yönündeki açıklamaları, doların ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Bu durum, altın piyasası için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Powell'ın açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini artırdı ve altının yükselmesine katkı sağladı.
Ancak Powell, daha sonra faiz indirimi iyimserliğini dengelemeye çalıştı ve politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmanın erken olduğu uyarısında bulundu. Bununla birlikte, swap piyasaları şu anda Mart ayında yaklaşık yüzde 55'lik bir faiz indirimi olasılığını görüyor ve Mayıs ayındaki bir kesintiyi tamamen fiyatlıyor. Bu da faiz indirimi beklentilerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.
Pepperstone Group Ltd. araştırma başkanı Chris Weston, altın piyasasında "büyük bir momentum değişimi" yaşandığını ifade etti. Weston'a göre, altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi oldukça güçlü. Ancak, önümüzdeki günlerde ABD işgücü verilerinin ve gelecek yıl için daha düşük reel faiz oranlarının tahminlerinin açıklanması, spot altın için aşağı yönlü riskler oluşturabilir.