Kuyumcuların tahmini dumur etti! Altın fiyatları ters köşe yaptı! Gram altın yılı bu fiyatta kapatacak! 5 Aralık 2023 gram, çeyrek, Cumhuriyet altın ne kadar, bugün kaç lira?

1 Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerlediği" yönündeki açıklamaları, doların ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Bu durum, altın piyasası için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Powell'ın açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini artırdı ve altının yükselmesine katkı sağladı.

2 Faiz İndirimi İyimserliği ve Altın Ancak Powell, daha sonra faiz indirimi iyimserliğini dengelemeye çalıştı ve politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmanın erken olduğu uyarısında bulundu. Bununla birlikte, swap piyasaları şu anda Mart ayında yaklaşık yüzde 55'lik bir faiz indirimi olasılığını görüyor ve Mayıs ayındaki bir kesintiyi tamamen fiyatlıyor. Bu da faiz indirimi beklentilerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.