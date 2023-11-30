SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Primi eksik olana altın fırsat çıktı! 31 Aralık'a kadar süre verildi! 2160 günle 6 yıl kazanabilirsiniz! 2000 sonrası sigortalılar...

Emekli olmak isteyenler için son 1 ayda prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar için altın bir fırsat sunuyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belirli bir prim dolumu, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık sigortalı süresinin tamamlanması ve EYT yasası dışında kalanlar için belirli bir yaşa ulaşma şartları bulunuyor. Ancak yaş ve yıl dışındaki prim şartı, çalışarak ya da kendi işini yaparken ödenerek tamamlanabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 13:45 Güncelleme 30 Kasım 2023, 13:45
Primi eksik olana altın fırsat çıktı! 31 Aralık’a kadar süre verildi! 2160 günle 6 yıl kazanabilirsiniz! 2000 sonrası sigortalılar... 1

Emeklilik hedefine ulaşmak isteyenler için yaş ve yıl dışındaki prim şartının önemi giderek artarken, prim eksikliği yaşayanlar için de borçlanma fırsatları ortaya çıkıyor. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, çalışarak veya kendi işini yaparken prim tamamlama şartını yerine getiremeyenler için borçlanma imkanları, özellikle kadınlar için çeşitli avantajlar sunuyor.

Primi eksik olana altın fırsat çıktı! 31 Aralık’a kadar süre verildi! 2160 günle 6 yıl kazanabilirsiniz! 2000 sonrası sigortalılar... 2

Türkiye'de emeklilik sürecini hızlandırmak ve prim eksikliklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için son bir ay oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Bu süre zarfında doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi önemli avantajlardan faydalanmak mümkün.

Primi eksik olana altın fırsat çıktı! 31 Aralık’a kadar süre verildi! 2160 günle 6 yıl kazanabilirsiniz! 2000 sonrası sigortalılar... 3

Emeklilik İçin Gerekli Koşullar
Emeklilik için gerekli olan şartlar arasında belirli bir prim ödeme süresi, erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresi ve EYT yasası dışında kalanlar için belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Prim ödemeleri, çalışma hayatı süresince ya da kendi işini yaparak tamamlanabilir.

SON DAKİKA