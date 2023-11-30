Primi eksik olana altın fırsat çıktı! 31 Aralık'a kadar süre verildi! 2160 günle 6 yıl kazanabilirsiniz! 2000 sonrası sigortalılar...

1 Emeklilik hedefine ulaşmak isteyenler için yaş ve yıl dışındaki prim şartının önemi giderek artarken, prim eksikliği yaşayanlar için de borçlanma fırsatları ortaya çıkıyor. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, çalışarak veya kendi işini yaparken prim tamamlama şartını yerine getiremeyenler için borçlanma imkanları, özellikle kadınlar için çeşitli avantajlar sunuyor.

2 Türkiye'de emeklilik sürecini hızlandırmak ve prim eksikliklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için son bir ay oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Bu süre zarfında doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi önemli avantajlardan faydalanmak mümkün.