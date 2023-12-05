SSK, Bağkur,4C, Tarım emekli zammı noktası virgülüne hesaplandı! En düşük emekli maaşı için mutlak tablo çıktı! 7.500, 9.000, 12.500 TL maaş alana...

Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte, maaş artışlarındaki nihai tablo ortaya çıkacak. Milyonlarca vatandaş ise emekli maaşına yapılacak zam için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2024 Ocak zammı ve tüm detaylar...
Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte, maaş artışlarındaki nihai tablo ortaya çıkacak. Milyonlarca vatandaş ise emekli maaşına yapılacak zam için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2024 Ocak zammı ve tüm detaylar...
YÜZDE 49'U AŞAN ZAM ORANI
Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin liraya çıkartılması da konuşuluyor. Yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşın altındaki kök maaşlarıyla ilgili kademeli bir artışın da gündemde olduğu bilgileri geliyor. Bütün bu ek artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu sonrasında yapılacak yasal düzenleme ile hayata geçecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI: %15
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik zam bulunuyor. Buna ilaveten de 6 aylık enflasyon oranına göre oluşan fark bulunuyor.
EMEKLİ ZAM HESABI
SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.
REFAH PAYI İLAVESİ
Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur maaşları zam oranı belirleniyor.
Emeklilerin zamlarını her ne kadar enflasyon belirlese de hükümet son dönemde bu oranları yukarı çekerek bir refah payı ilavesi de yapıyor. Bu yılda refah payı eklenmesi gündemde. Ocak ayının üçünce zam oranlarının belli olmasının ardından refah payının nasıl uygulanacağı da netleşecek. Daha sonra Meclis'ten geçecek yasal düzenleme ile refah payı ödenmiş olacak.
KÖK MAAŞ
Bu noktada oransal artışların dışında seyyanen bir ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi son zamlardan önce en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi bu taban maaşın yeniden artırılması da gündemde. Burada kök maaşı 7.500 TL'nin altında olan emeklilerin alacakları aylıklar hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak kök maaşlar değişmiyor.
Yapılacak Ocak zamları bu kök maaşa yapılacak ve yine taban maaşın altında bir rakam ortaya çıkarsa tamamlanacak. Yapılan değerlendirmelerde en düşük maaş olan 7.500 TL'nin de 10 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Bu kararında 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak 6 aylık orandan sonra verilmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI
5 aylık zam oranı: Yüzde 33,66
6 aylık tahmin: Yüzde 37,76
Refah payı katkısı: Yüzde 45-50
Taban maaş: 7.500 TL
Taban maaş tahmini: 10.000 TL
ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
🔸Genel Müdür: 46.055
🔸Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 18.073
🔸Memur (Üniversite Mezunu): 14.149
🔸Öğretmen: 21.432
🔸Kaymakam 1. Sınıf: 30.343
🔸Başkomiser: 21.432
🔸Polis Memuru: 21.432
🔸Hemşire (Üniversite Mezunu): 21.432
🔸Mühendis: 21.459
🔸Teknisyen (Lise): 21.459
🔸Pratisyen Hekim: 31.675
🔸Profesör: 37.207
🔸İmam Hatip: 21.432
🔸Avukat: 21.432
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK? (TL)
Mevcut Maaş: 7.500,00
Mevcut Maaş: 7.600,00
Mevcut Maaş: 7.700,00
Mevcut Maaş: 7.800,00
Mevcut Maaş: 7.900,00
Mevcut Maaş: 8.000,00
Mevcut Maaş: 8.100,00
Mevcut Maaş: 8.200,00
Mevcut Maaş: 8.300,00
Mevcut Maaş: 8.400,00
Mevcut Maaş: 8.500,00
Mevcut Maaş: 8.600,00
Mevcut Maaş: 8.700,00
Mevcut Maaş: 8.800,00
Mevcut Maaş: 8.900,00
Mevcut Maaş: 9.000,00
Mevcut Maaş: 9.050,00
Mevcut Maaş: 9.100,00
Mevcut Maaş: 9.200,00
Mevcut Maaş: 9.300,00
Mevcut Maaş: 9.400,00
Mevcut Maaş: 9.500,00
Mevcut Maaş: 9.600,00
Mevcut Maaş: 9.700,00
Mevcut Maaş: 9.800,00
Mevcut Maaş: 9.900,00
Mevcut Maaş: 10.000,00
Mevcut Maaş: 10.100,00
Mevcut Maaş: 10.200,00
Mevcut Maaş: 10.300,00
Mevcut Maaş: 10.400,00
Mevcut Maaş: 10.500,00
Mevcut Maaş: 10.600,00
Mevcut Maaş: 10.700,00
Mevcut Maaş: 10.800,00
Mevcut Maaş: 10.900,00
Mevcut Maaş: 11.000,00
Mevcut Maaş: 11.100,00
Mevcut Maaş: 11.200,00
Mevcut Maaş: 11.300,00
Mevcut Maaş: 11.400,00
Mevcut Maaş: 11.500,00
Mevcut Maaş: 11.600,00
Mevcut Maaş: 11.700,00
Mevcut Maaş: 11.800,00
Mevcut Maaş: 11.900,00
Mevcut Maaş: 12.000,00
Mevcut Maaş: 12.100,00
Mevcut Maaş: 12.200,00
Mevcut Maaş: 12.300,00
Mevcut Maaş: 12.400,00
Mevcut Maaş: 12.500,00
Mevcut Maaş: 12.600,00
Mevcut Maaş: 12.700,00
Mevcut Maaş: 12.800,00
Mevcut Maaş: 12.900,00