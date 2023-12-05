SSK, Bağkur,4C, Tarım emekli zammı noktası virgülüne hesaplandı! En düşük emekli maaşı için mutlak tablo çıktı! 7.500, 9.000, 12.500 TL maaş alana...

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.

REFAH PAYI İLAVESİ

Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur maaşları zam oranı belirleniyor.

Emeklilerin zamlarını her ne kadar enflasyon belirlese de hükümet son dönemde bu oranları yukarı çekerek bir refah payı ilavesi de yapıyor. Bu yılda refah payı eklenmesi gündemde. Ocak ayının üçünce zam oranlarının belli olmasının ardından refah payının nasıl uygulanacağı da netleşecek. Daha sonra Meclis'ten geçecek yasal düzenleme ile refah payı ödenmiş olacak.