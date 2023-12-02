2000,2002,2004,2008 girişliler eşiği geçti! SGK’dan 6 sene ERKEN EMEKLİLİK anonsu! 2160 primle 4a,4b,4c’liye imkan tanınıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni düzenleme ile 2190 gün prim eksikliği bulunan bireylere 6 yıl erken emeklilik imkanı tanınıyor. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni düzenleme ile 2190 gün prim eksikliği bulunan bireylere 6 yıl erken emeklilik imkanı tanınıyor. İşte detaylar...
YIL ŞARTIYLA PRİM GÜN SAYISI TABLOSU
📅 31.12.2008 ~ 2009: 7100 gün, 60 yaş
📅 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün, 60 yaş
📅 24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş
📅 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş
📅 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş
📅 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş
📅 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş
📅 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş
📅 24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş
📅 24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş
📅 24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün, 49 yaş
6 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Kadın çalışanların birçoğu, doğum sonrasında çocuklarına daha iyi bir bakım sunabilmek amacıyla iş hayatından uzak kalıyor. Ancak bu durum, emeklilik planlarını erteleyip prim gün sayılarını azaltabiliyor. Türkiye'de geçerli yasalar, bu mağduriyeti giderebilmek adına kadınlar için önemli bir avantaj sunuyor: Doğum borçlanması hakkı.
Anne adayları, doğum yaptıkları her çocuk için belirli bir süreyi borçlanarak emeklilikleri için önemli bir prim kazanma şansına sahip oluyor. Özellikle 1 çocuk için yapılan doğum borçlanması, 2 yıllık prim kazancı sağlayarak annelere toplamda 6 yıllık bir avantaj sunuyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI
Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.
STAJ
Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.
EYT OLMADAN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EYT'den yararlanamayan 2000 ve sonrası çalışanlar için erken emeklilik hakkı elde edilebilir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI
Meclis gündemine yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.
ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.