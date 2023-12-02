2000,2002,2004,2008 girişliler eşiği geçti! SGK’dan 6 sene ERKEN EMEKLİLİK anonsu! 2160 primle 4a,4b,4c’liye imkan tanınıyor

EYT OLMADAN NASIL EMEKLİ OLUNUR? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EYT'den yararlanamayan 2000 ve sonrası çalışanlar için erken emeklilik hakkı elde edilebilir.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI Meclis gündemine yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK? Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.