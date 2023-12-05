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Altın fiyatlarının feleği şaştı! Yeni yıl gelmeden alınır mı, satılır mı? İslam Memiş'ten fırsat uyarısı: Elinde altın bulunduranlar...

Ons altın, Fed'in 2024 yılında beklenenden erken faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle 2148 doları görerek rekor kırdı. Bu başarı, gram altını da 2.000 doların üzerine taşıyarak altın piyasasında büyük dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ve uzmanlardan gelen uyarılar, yatırımcıların riskleri değerlendirme ve portföy stratejilerini gözden geçirme konusunda daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Bu nedenle vatandaşlar Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediyor. İşte İslam Memiş tarafından yapılan altın yorumu ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 18:25 Güncelleme 05 Aralık 2023, 18:26
Altın fiyatlarının feleği şaştı! Yeni yıl gelmeden alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten fırsat uyarısı: Elinde altın bulunduranlar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım fırsatı için peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte Aralık 2023 altın fiyatları ve yeni yılda altın fiyatları tahmini...

PEŞ PEŞE UYARIDA BULUNDU

İşte İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları:

"Beş aydır belirttiğim gibi dolardan kurtulmak, dolar karşısındaki varlıklara geçmek gerek uyarılarımı anımsatmak isterim. 1,04 Euro, 1,20 Sterlin, bin 808 dolar ons altın, 20 dolar ons gümüş vardı. Bugün karşımızda 1,880 euro, 1,27 sterlin, 2.070 dolar ons altın, 25,46 dolar ons gümüş var. 2024 hedefim yine aynı. 1,15 euro, 1,32 sterlin, 2 bin 350 dolar ons altın, 32 dolar ons gümüş."

ONS ALTIN

"2 bin 70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kâr satışları için cuma günü uyarmıştım. 1.970-2.080 dolar aralığı için öngörüm geçerli. Bu hafta düşüş bekliyorum. Kademeli düşüşlerde takip edeceğim bant aralığı 1.920-1.902 dolar aralığı. Son fırsatlar olacağından yüzde 50, bin 920 dolar seviyesinden almak mantıklı. Riske girmeye gerek yok çünkü 2024 hedefim 2 bin 350 dolar."

GRAM ALTIN

"Fiziki tarafta bin 968 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ons altın nedenli gram tarafında da bu hafta geri çekilme bekliyorum. Bin 920 lira seviyesi destek seviyesi. Dolar/TL nedenli fazla gerilemeyebilir. Elinde olan muhafaza etmeli, almayanlar da bu haftayı değerlendirmeli."

"BU HAFTA ALIM FIRSATI DOĞABİLİR"

"Yine bu hafta kısa vadede geri çekilmeler mümkün. Ama düşüşler bir alım fırsatı. Yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok. Gram altın tarafında beklentimiz 2500 TL devamında 2700 TL."

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ"

"Elinde altın bulunduranlar bozmamalı. Altın almak isteyenler ise bu haftaki düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Aralık ayında Fed'in faiz kararı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Haftaya ABD'de enflasyon verisi var. Bunlar tekrar ons tarafında 1920 dolar destek seviyesini gündeme getirebilir."

2024 TAHMİNİ

"Ons altın fiyatında 2024 yılındaki beklentimde bir değişiklik yok. 2350 dolar seviyesini bekliyorum"

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