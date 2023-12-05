Altın fiyatlarının feleği şaştı! Yeni yıl gelmeden alınır mı, satılır mı? İslam Memiş’ten fırsat uyarısı: Elinde altın bulunduranlar...

GRAM ALTIN "Fiziki tarafta bin 968 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ons altın nedenli gram tarafında da bu hafta geri çekilme bekliyorum. Bin 920 lira seviyesi destek seviyesi. Dolar/TL nedenli fazla gerilemeyebilir. Elinde olan muhafaza etmeli, almayanlar da bu haftayı değerlendirmeli."

"BU HAFTA ALIM FIRSATI DOĞABİLİR" "Yine bu hafta kısa vadede geri çekilmeler mümkün. Ama düşüşler bir alım fırsatı. Yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok. Gram altın tarafında beklentimiz 2500 TL devamında 2700 TL."

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ" "Elinde altın bulunduranlar bozmamalı. Altın almak isteyenler ise bu haftaki düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Aralık ayında Fed'in faiz kararı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Haftaya ABD'de enflasyon verisi var. Bunlar tekrar ons tarafında 1920 dolar destek seviyesini gündeme getirebilir."