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50-55-58 yaşında EYT'siz torbaya girecek! 2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 3 adımda kilit açıldı

Erken emeklilik, son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte birçok kişinin hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda ilerliyor. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini bekleyen bireyler için heyecan verici gelişmeler sunuyor. Yeni getirilen düzenlemeler, erken emekliliği mümkün kılan çeşitli koşulları ve imkanları içeriyor. Bu, özellikle uzun yıllar çalışmış ve emekliliği dört gözle bekleyen kişiler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Erken emeklilik, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve emeklilik dönemlerini daha uzun ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla gündeme geliyor. İşte bu konuda merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:45
50-55-58 yaşında EYT’siz torbaya girecek! 2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 3 adımda kilit açıldı

Bu yeni düzenlemelerin getirdiği bir diğer önemli nokta, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki emeklilik yaş farklılıklarını azaltmayı hedeflemesi. Bu sayede, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, daha adil ve eşit bir emeklilik sistemi oluşturuluyor. Erken emeklilik ile ilgili düzenlemelerin detayları, çalışma hayatının farklı sektörlerindeki bireyleri farklı şekillerde etkileyebiliyor. Örneğin, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için daha erken emeklilik imkanları sunuluyor. Bu, fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışanların sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak, onlara daha erken bir dinlenme ve kendilerine vakit ayırma şansı veriyor.

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ!

1. KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI:

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması hakkı, çocuk sahibi olan annelere 2 yıl prim kazandırıyor. Bir kadın, 3 çocuğa kadar borçlanarak toplamda 6 yıl avantaj elde edebiliyor.

2. ASKERLİK BORÇLANMASI VE SİGORTA BAŞLANGICI:

Askerlik hizmeti önceki sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa, sigorta başlangıç tarihi öne çekiliyor. Bu sayede askerlik borçlanması ile sigortalılık süresi ve emeklilik tarihi öne çekilebiliyor.

3. YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK:

Riskli işlerde çalışanlar, yıpranma payı alarak daha erken emekli olma hakkına sahip olabiliyor. Bu durum, arsenik, kurşun işlerinde çalışanlardan polislere, milletvekillerine kadar çeşitli meslek gruplarını kapsıyor.

4. MALULEN EMEKLİLİK:

Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu alanlar, malulen emekli olabilir. Organ nakli, ciddi hastalıklar gibi durumlar, bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

5. MESLEK GRUPLARINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK:

Madencilik, yeraltı işleri, polisler, basın çalışanları gibi belirli meslek gruplarına ek gün adedi eklenerek daha erken emeklilik fırsatları sunuluyor.

6. YÜZDE 60 RAPOR ŞARTI:

Malulen emeklilik için sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Bu raporda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair tespit bulunmalı.

7. AYLIK BAĞLANABİLEN HASTALIKLAR:

Belirli hastalıklar, aylik bağlanabilen hastalıklar listesinde yer alarak malulen emeklilik hakkı tanıyor.

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