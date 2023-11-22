50-55-58 yaşında EYT’siz torbaya girecek! 2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 3 adımda kilit açıldı

Bu yeni düzenlemelerin getirdiği bir diğer önemli nokta, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki emeklilik yaş farklılıklarını azaltmayı hedeflemesi. Bu sayede, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, daha adil ve eşit bir emeklilik sistemi oluşturuluyor. Erken emeklilik ile ilgili düzenlemelerin detayları, çalışma hayatının farklı sektörlerindeki bireyleri farklı şekillerde etkileyebiliyor. Örneğin, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için daha erken emeklilik imkanları sunuluyor. Bu, fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışanların sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak, onlara daha erken bir dinlenme ve kendilerine vakit ayırma şansı veriyor.