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Bakan Işıkhan flaş olarak açıkladı: 5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK'lılar...

Primlerini düzenli ve zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süreler içinde tamamlayan ve kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlar için önemli bir teşvik duyurusu yapıldı. Bakan Işıkhan, bu koşulları sağlayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden faydalanabileceklerini açıkladı. Bu açıklama, çalışanların ve üreticilerin desteklenmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bakan Işıkhan, bu yeni uygulamanın detaylarını paylaşırken, hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunması ve teşvik edilmesi yönünde sürekli çaba göstereceklerini vurguladı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:56
Bakan Işıkhan flaş olarak açıkladı: 5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK’lılar...

Primlerini düzenli olarak ödeyen ve yasal süreçlere riayet eden işverenler, bu indirim sayesinde işletme maliyetlerinde önemli bir azalma sağlayabilecekler. Ayrıca, kayıt dışı işçi çalıştırmamanın getirdiği avantajlar, iş gücü piyasasının daha şeffaf ve düzenli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Buna göre vatandaşlar 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.

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