Bakan Işıkhan flaş olarak açıkladı: 5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK’lılar...

Primlerini düzenli olarak ödeyen ve yasal süreçlere riayet eden işverenler, bu indirim sayesinde işletme maliyetlerinde önemli bir azalma sağlayabilecekler. Ayrıca, kayıt dışı işçi çalıştırmamanın getirdiği avantajlar, iş gücü piyasasının daha şeffaf ve düzenli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını açıkladı.