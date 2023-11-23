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EYT, yaş, yıl, prim sıfırdan değişti! 4.500-4600-4800 primle EYT'siz kademeli emeklilik şartları belirlendi! SGK 2000 sigorta + 46-55 yaş...

1999 emeklilik yasası öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanınıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan yaklaşık 3 milyon vatandaşın emeklilik hakkına erişmesi beklenirken, yıllara sari bir şekilde bu rakamın 5 milyonu bulması öngörülüyor. Ancak, 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı getirilmiş durumda. Kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye girecek. İşte o merak edilen yaş ve prim tabloları...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 14:27 Güncelleme 23 Kasım 2023, 14:27
EYT, yaş, yıl, prim sıfırdan değişti! 4.500-4600-4800 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları belirlendi! SGK 2000 sigorta + 46-55 yaş... 1

1999 yılından sonra sigortalı olanlar için yeni bir düzenleme devreye girdi. Kısmi emeklilik için yaş şartı getirilirken, aynı zamanda kademeli bir prim sistemi de uygulanacak. Bu sistemle birlikte, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler belirli bir yaşa kadar kademeli olarak prim ödeyecekler.

EYT, yaş, yıl, prim sıfırdan değişti! 4.500-4600-4800 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları belirlendi! SGK 2000 sigorta + 46-55 yaş... 2

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından, bu tarihten sonraki sigortalılar için emeklilik şartları ve yaş sınırları da netleşmeye başladı. İşe giriş tarihlerinin belirleyici olduğu yeni düzenleme, kademeli yaş şartları ve prim ödeme koşullarını içeriyor.

EYT, yaş, yıl, prim sıfırdan değişti! 4.500-4600-4800 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları belirlendi! SGK 2000 sigorta + 46-55 yaş... 3

EYT'li Olamayanlar İçin Kademeli Yaş Şartları:

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu grup için kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve belirli prim ödeme gün sayısını tamamlamak şartı getiriliyor.

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