EYT, yaş, yıl, prim sıfırdan değişti! 4.500-4600-4800 primle EYT'siz kademeli emeklilik şartları belirlendi! SGK 2000 sigorta + 46-55 yaş...

1 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için yeni bir düzenleme devreye girdi. Kısmi emeklilik için yaş şartı getirilirken, aynı zamanda kademeli bir prim sistemi de uygulanacak. Bu sistemle birlikte, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler belirli bir yaşa kadar kademeli olarak prim ödeyecekler.

2 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından, bu tarihten sonraki sigortalılar için emeklilik şartları ve yaş sınırları da netleşmeye başladı. İşe giriş tarihlerinin belirleyici olduğu yeni düzenleme, kademeli yaş şartları ve prim ödeme koşullarını içeriyor.