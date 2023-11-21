TOKİ 3.598 TL taksitle ev sahibi yapıyor! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 sıfır daireler 959.465 TL'ye satışa çıktı! 110 proje listesi geldi; 95.947 lirası olan...

Cebinde, yastık altında veya bankada nakiti bulunanlar, 95.947 TL peşinat ödeyerek 2+1 veya 3+1 daire sahibi olabilirler. Bu fırsatlar, özellikle konut almak isteyenler için finansal yükü hafifletmeyi amaçlıyor. TOKİ'nin sunduğu bu özel fırsatlar, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni bir başlangıç imkanı sunarken, açık satış yöntemiyle çekiliş ve kura beklemeden hızlı bir şekilde konut sahibi olma şansı tanıyor.
TOKİ'NİN YENİ PROJELERİ DUYURULDU
BURDUR - MERKEZ BURDUR MERKEZ KURNA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi Alt Gelir-Orta Gelir - 05.09.2023 19.09.2023 - 29.09.2023 -
BURDUR - YEŞİLOVA BURDUR-YEŞİLOVA (236/100.000) TOPLU KONUT UYGULAMASI Talep Projesi 14.08.2023 - 18.08.2023 23.08.2023 06.09.2023 - 07.09.2023 13.09.2023 -
BURSA - YILDIRIM BURSA YILDIRIM İSABEY 236 ADET KONUT PROJESİ BURSA GÜRSU 413 KONUT PROJESİ Talep Projesi - 27.10.2023 06.11.2023 - 10.11.2023 -
BURSA - MUSTAFAKEMALPASA BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA LALAŞAHİN MAH.683(661) KONUT PROJESİ Talep Projesi - 23.10.2023 06.11.2023 - 15.12.2023 -
ÇANKIRI - ÇERKES ÇANKIRI ÇERKEŞ 60 KONUT PROJESİ Talep toplama - 14.11.2023 27.11.2023 - 30.11.2023 -
ÇORUM - MERKEZ ÇORUM MERKEZ 382 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep toplama - 28.07.2023 07.08.2023 - 08.09.2023 -
DENİZLİ - BAKLAN DENİZLİ BAKLAN 2. ETAP 94 KONUT PROJESİ Talep Projesi 20.11.2023 - 24.11.2023 28.11.2023 11.12.2023 - 12.12.2023 -
DENİZLİ - BOZKURT DENİZLİ-BOZKURT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 11.08.2023 17.08.2023 - 18.08.2023 -
DENİZLİ - BOZKURT DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT Talep Projesi 02.10.2023 - 06.10.2023 11.10.2023 19.10.2023 - 20.10.2023 25.10.2023 -
DİYARBAKIR - YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ 3514 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Kuralı Satış - 07.11.2023 13.11.2023 - 17.11.2023
ADANA - SARIÇAM ADANA SARIÇAM 800/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 19.10.2023 01.11.2023 - 03.11.2023 - Detay
AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA 164/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 18.07.2023 01.08.2023 - 11.08.2023 28.08.2023 - Detay
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR-KILIÇARSLAN 94/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 31.08.2023 11.09.2023 - 15.09.2023 28.09.2023 - 28.09.2023 Detay
AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR- GÜNEY 106/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 08.09.2023 25.09.2023 - 29.09.2023 - Detay
AĞRI - AĞRI AĞRI MERKEZ SUÇATAĞI MAHALLESİ 254 KONUT PROJESİ Talep Projesi - 25.08.2023 04.09.2023 - 15.09.2023 - Detay
AKSARAY - GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT 165 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI Talep Projesi 24.07.2023 - 28.07.2023 04.08.2023 21.08.2023 - 22.08.2023 28.08.2023 - Detay
AKSARAY - SULTANHANI AKSARAY SULTANHANI 142 / 250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 10.08.2023 28.08.2023 - 01.09.2023 - Detay
AMASYA - MERKEZ AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Talep Projesi - 18.09.2023 25.09.2023 - 29.09.2023 13.10.2023 - 13.10.2023 Detay
ANKARA - SİNCAN ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİ PROJESİ Talep Projesi - 23.11.2023 04.12.2023 - 29.12.2023 - Detay
ANKARA - BEYPAZARI ANKARA BEYPAZARI 2. ETAP PROJESİ Talep Projesi 22.11.2023 - 01.12.2023 06.12.2023 11.12.2023 - 22.12.2023 27.12.2023 - 29.12.2023