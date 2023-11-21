TOKİ 3.598 TL taksitle ev sahibi yapıyor! Çekilişsiz, kurasız 2+1 3+1 sıfır daireler 959.465 TL'ye satışa çıktı! 110 proje listesi geldi; 95.947 lirası olan...

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Cebinde, yastık altında veya bankada nakiti bulunanlar, 95.947 TL peşinat ödeyerek 2+1 veya 3+1 daire sahibi olabilirler. Bu fırsatlar, özellikle konut almak isteyenler için finansal yükü hafifletmeyi amaçlıyor. TOKİ'nin sunduğu bu özel fırsatlar, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni bir başlangıç imkanı sunarken, açık satış yöntemiyle çekiliş ve kura beklemeden hızlı bir şekilde konut sahibi olma şansı tanıyor.