2023 sene sonu ve 2024 yılı açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

Ata Beşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 62,675 TL, satış fiyatı 63,455 TL; eski Ata beşli altın alış fiyatı 62,580 TL, satış fiyatı 63,360 TL.
Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 30.442 TL, satış fiyatı 30.899 TL; eski gremse altın alış fiyatı 30,349 TL, satış fiyatı 30.808 TL.
Bu fiyatlar, altın piyasasını takip eden yatırımcılar ve ekonomiye ilgi duyanlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Altın fiyatlarındaki bu güncel durum, yatırım kararları için önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve ekonomi meraklıları, bu fiyatları dikkate alarak altın piyasasındaki hareketlere göre stratejilerini belirleyebilirler.
Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.
Canlı Altın Fiyatları