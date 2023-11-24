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2023 sene sonu ve 2024 yılı açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

Kasım ayında Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faizi yüzde 40'a yükseldi. Bu önemli ekonomik gelişme, altın piyasasını da yakından etkiledi. Faiz artışlarının, değerli metal yatırımlarını, özellikle de altını etkilemesi bilinen bir durum. 24 Kasım itibarıyla, altın piyasasındaki bu dalgalanma, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarına da yansıdı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, bu değişen fiyatları yakından izliyor. Altın türlerinin her birinin fiyatı, ons değeri ve döviz kurlarındaki hareketlilikten farklı şekillerde etkileniyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:44 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:44
2023 sene sonu ve 2024 yılı açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

Merkez Bankası'nın politika faizini artırması altın piyasasını da doğrudan etkiliyor. Faiz artışları, genellikle yatırımcıların altın gibi güvenli liman olarak gördükleri yatırım araçlarına olan talebini değiştirebiliyor. Bu durum, altın fiyatlarında gözlemlenen dalgalanmaların temel sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Altın almak isteyenler dumur oluyor! Fiyatlar zıpladı!

Altın türlerine göre fiyatlar, piyasadaki dalgalanmalardan farklı şekillerde etkilenebiliyor. Örneğin, ons altının fiyatı, döviz kurları ve küresel piyasalardaki diğer faktörler nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Bu durum, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yeni ekonomik verilerin ışığında, Fed'in faiz artırımlarını tamamlamış olabileceği yönünde bir kanı oluşmaya başladı. Bu durum, altın piyasasında bir ivme kazanılmasına sebep oldu. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği ve Fed'in politikalarını yakından takip ederek, gelecek yatırım kararlarını şekillendirmekte ve piyasadaki gelişmelere göre stratejilerini ayarlamaktadır. Altın, bu süreçte ekonomik belirsizliklerin ve para politikalarının etkisi altında önemli bir yatırım aracı olarak kalmaya devam ediyor.

Ons Altın Fiyat Analizi ve Beklentiler

Güncel Durum

  • Ons altın, 1.968 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Önceki haftalarda gözlenen hızlı yükselişin ardından, bu hafta düzeltme hareketleri bekleniyor.
  • İlk destek seviyeleri 1.965 ve 1.957 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Uzun Vadeli Beklentiler

  • Olası düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
  • Fiyatların tekrar 2.000 dolar üzerine çıkması bekleniyor.
  • 2024 yılı için 2.350 dolarlık fiyat hedefi korunuyor.

Gram Altın Fiyat Analizi ve Beklentiler

Mevcut Fiyat Seviyeleri

  • Gram altın ekran fiyatı 1.820 TL, serbest piyasa fiyatı ise 1.869 TL civarında.
  • Dolar kuru etkisiyle fiyatlar sınırlı düşüş gösteriyor.

Kısa ve Orta Vadeli Beklentiler

  • Bu hafta için 1.865 TL ile 1.857 TL arasındaki fiyat seviyeleri izlenecek.
  • Yakın gelecekte gram altın fiyatlarının 1.900 TL ile 2.000 TL arasına yerleşmesi bekleniyor.
  • 2024 yılında gram altın için 2.500 TL ve sonrasında 2.700 TL hedefleri öngörülüyor.

Altın Piyasasında Yatırım Stratejileri

Altın piyasası, yatırımcıların stratejilerini şekillendiren birçok faktörü içerisinde barındırır. İslam Memiş'in analizleri, bu stratejiler için önemli bir rehber niteliğinde. Özellikle ons ve gram altında beklenen fiyat hareketleri, yatırımcıların alım-satım kararlarına yön verebilir.

Ekonomik Faktörlerin Etkisi

  • Merkez bankalarının faiz politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.
  • Jeopolitik riskler ve global ekonomik belirsizlikler, ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

Altın Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Uzman analizleri ve piyasa hareketleri, yatırım kararlarında dikkate alınmalı.
  • Altın fiyatlarındaki düzeltmeler, uygun alım fırsatları olarak değerlendirilebilir.
  • Uzun vadeli yatırım hedefleri, kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemeli.

24 Kasım 2023 Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış fiyatı 1.874,12 TL, satış fiyatı 1.905,58 TL.

Çeyrek Altın: Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.063 TL, satış fiyatı 3.107 TL; eski çeyrek altın alış ve satış fiyatları da aynı.

Yarım Altın: Yeni yarım altın alış fiyatı 6.146 TL, satış fiyatı 6.218 TL; eski yarım altın alış fiyatı 6.136 TL, satış fiyatı 6.209 TL.

Tam Altın: Yeni tam altın alış fiyatı 12.253 TL, satış fiyatı 12.385 TL; eski tam altın alış fiyatı 12.234 TL, satış fiyatı 12.702 TL.

Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 12.573 TL, satış fiyatı 12.711 TL; eski Ata altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 12.573 TL ve 12.701 TL.

Ata Beşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 62,675 TL, satış fiyatı 63,455 TL; eski Ata beşli altın alış fiyatı 62,580 TL, satış fiyatı 63,360 TL.

Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 30.442 TL, satış fiyatı 30.899 TL; eski gremse altın alış fiyatı 30,349 TL, satış fiyatı 30.808 TL.

Bu fiyatlar, altın piyasasını takip eden yatırımcılar ve ekonomiye ilgi duyanlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Altın fiyatlarındaki bu güncel durum, yatırım kararları için önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve ekonomi meraklıları, bu fiyatları dikkate alarak altın piyasasındaki hareketlere göre stratejilerini belirleyebilirler.

Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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