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O kişiler için komut verildi! 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

Emeklilere yönelik yapılan 5 bin lira tutarındaki Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda, SGK, 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde SSK emeklilerine, 14 Kasım'da ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine toplamda 61 milyar TL tutarında ödeme yaptı. Bu ödemeler, Türkiye genelindeki 12,2 milyon emekli vatandaşa ulaştı. Öte yandan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere ve esnaflara yönelik 5 bin TL tutarındaki ödeme planı ile ilgili de önemli gelişmeler var. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:40 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:40
O kişiler için komut verildi! 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

SGK'nın gerçekleştirdiği bu ödemeler, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor. 5 bin lira tutarındaki Cumhuriyet ikramiyesi, emeklilerin hayat standartlarını yükseltmek ve maddi destek sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ödemeler, emeklilerin özellikle ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, onlara büyük bir yardım olarak sunuldu. Emekli ikramiyesi için 1.6 milyon ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için ek düzenleme olup olmayacağı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek ek düzenleme için Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tebliğ ile ödeme formülü masaya geldi. Vatandaşlar ise ÇKS ve esnaf için 5 bin TL ödeme hakkında araştırmalara başladı. İşte, tüm merak edilenler...

ÇKS'Lİ ÇİFTÇİLER 5 BİN TL ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

TEBLİĞ İLE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi. AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor. Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

YASA GEREKİYOR

AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.

ESNAF DA İSTİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirtti.

Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır."

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