O kişiler için komut verildi! 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

SGK'nın gerçekleştirdiği bu ödemeler, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor. 5 bin lira tutarındaki Cumhuriyet ikramiyesi, emeklilerin hayat standartlarını yükseltmek ve maddi destek sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ödemeler, emeklilerin özellikle ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, onlara büyük bir yardım olarak sunuldu. Emekli ikramiyesi için 1.6 milyon ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için ek düzenleme olup olmayacağı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek ek düzenleme için Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tebliğ ile ödeme formülü masaya geldi. Vatandaşlar ise ÇKS ve esnaf için 5 bin TL ödeme hakkında araştırmalara başladı. İşte, tüm merak edilenler...