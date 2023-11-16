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İslam Memiş'ten flaş açıklama! Altın fiyatları ters düz olacak! "2024 yılında ons altın..."

Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Özellikle Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş'in kritik tarihler ve 2023 yılı sonuna dair yaptığı değerlendirmeler, piyasadaki hareketliliği artırıyor. Altın, yatırımcılar için her zaman önemli bir güvenli liman olarak kabul edilir. Ekonomik belirsizlikler, politik olaylar ve global piyasa dalgalanmaları altın fiyatlarını etkileyebilir. İslam Memiş, altın piyasasının uzmanı olarak, bu faktörlerin altın fiyatları üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde analiz ediyor. İşte İslam Memiş'in analizleri ve altın fiyatlarının ilerleyişi üzerine önemli bilgiler:

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:16 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:16
İslam Memiş’ten flaş açıklama! Altın fiyatları ters düz olacak! 2024 yılında ons altın...

Altın piyasasında yaşanan son dakika sürprizleri ve Uzman İslam Memiş'in kritik değerlendirmeleri, yatırımcıları heyecanlandırıyor. İşte altın piyasasında yaşanan gelişmelere dair öne çıkan analizler...

ABD ENFLASYON VERİSİ VE ALTIN FİYATLARI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde beklentilerin altında gerçekleşerek piyasalara destek oldu. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu durumun altın fiyatlarını nasıl etkilediğini şu şekilde ifade etti:

"Enflasyon verileri beklentilerin altında gelmesi, Fed'in daha şahin bir tutum sergileyeceği beklentisi yaratıyor. Ons altın 1950 dolar seviyesini aştı, gram altın ise 1800 TL psikolojik desteğini kırdı."

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ VE JEOPOLİTİK ETKİLER

İslam Memiş, İsrail-Filistin savaşıyla birlikte jeopolitik gerilimin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekti. "Ons altın, savaş öncesinde 1.808 dolar seviyesindeydi ve şu anda 200 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Bu, jeopolitik risklerin altın üzerindeki etkisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

ONS ALTIN FİYATLARI

İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) politika açıklamalarının ons altın fiyatlarını nasıl etkilediğini şöyle açıkladı:

"Sürecin biraz daha normalleşmesi ve piyasaların buna alışmasıyla birlikte Fed'in şahin tonda söylemleri, ons altın fiyatlarını geri çekti. Teknik olarak 1.908 doların altı ve 1.960 doların üstü önemli seviyeler olarak takip ediliyor."

2023 VE 2024 ALTIN TAHMİNLERİ

İslam Memiş'in 2023 ve 2024 için altın tahminleri şu şekilde:

"Bu kısa vadeli baskı sonrasında ons altında tekrar 2.000 doları hedef alan bir trend görebiliriz. Beklentim 2024 yılında ons altının 2.350 dolar seviyesine çıkması yönünde. Merkez bankalarının faiz artırımlarındaki yavaşlama, jeopolitik risklerin devam etmesi ve dolar endeksinin gerilemesi altını destekleyecektir."

GRAM ALTIN 2024 TAHMİNİ

"Dolar kurundaki güçlenmenin devam etmesi nedeniyle gram altın 1.900-2.000 TL bandında yılı tamamlayabilir. Ancak 2024 yılında ilk etapta 2.500 TL seviyesinin hedef olma ihtimali güçlü."

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Memiş, gram altındaki geri çekilmeyi değerlendirirken şunları söyledi:

"Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 1.800-1.830 aralığı bir fırsat olabilir. Beklentimiz, 1.880 TL'den devamında 1.900 TL üzerinden yılı tamamlayabileceğimiz yönünde."

"BEKLETMEYE DEVAM ETSİNLER"

Son olarak, İslam Memiş elinde altın bulunduran yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:

"Eğer ihtiyaçları yoksa ellerindeki altınları bekletmeye devam etsinler. Enflasyonun dünya genelinde artması, malın daha değerli olacağı bir trendi getirecektir."

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