Elinde altını olanlar akla karayı seçecek! Bugün 16.30’da açıklanıyor: O hamle altın fiyatlarını ters düz edebilir!

ABD Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Odaklanma
ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik bir öneme sahip. Beklenen verilerin, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyebileceği düşünülüyor. Manşet enflasyonun ve çekirdek enflasyonun beklenen seviyelerde gerçekleşmesi, altın piyasası için belirleyici olabilir.
Gram Altın Fiyatlarının Son Durumu
Jeopolitik risklerin artması ve global ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra 1775 Türk Lirası'na kadar gerilemiş durumda. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da bu dalgalanmadan etkilenmiş görünüyor.
Altın Fiyatları İçin Gelecekteki Beklentiler
Yakında açıklanacak enflasyon verileri, altın fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli ipuçları verebilir. Uzmanlar, altın fiyatlarında bir geri çekilme beklentisi içinde. Özellikle ABD enflasyon verileri ve FED'in para politikaları, altın piyasasının seyrini belirleyecek ana unsurlar arasında.
Canlı Altın Fiyatları
14 Kasım Salı günü itibarıyla altın fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Gram Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)
- Alış Fiyatı: 1.825,66 TL
- Satış Fiyatı: 1.850,43 TL
Çeyrek Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)
- Yeni Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 2.982 TL
- Satış Fiyatı: 3.021 TL
- Eski Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 2.972 TL
- Satış Fiyatı: 3.012 TL
Yarım Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)
- Yeni Yarım Altın:
- Alış Fiyatı: 5.982 TL
- Satış Fiyatı: 6.043 TL
- Eski Yarım Altın:
- Alış Fiyatı: 5.963 TL
- Satış Fiyatı: 6.024 TL
Tam Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)
- Yeni Tam Altın:
- Alış Fiyatı: 11.926 TL
- Satış Fiyatı: 12.035 TL
- Eski Tam Altın:
- Alış Fiyatı: 11.917 TL
- Satış Fiyatı: 12.030 TL