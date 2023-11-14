Elinde altını olanlar akla karayı seçecek! Bugün 16.30’da açıklanıyor: O hamle altın fiyatlarını ters düz edebilir!

ABD Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Odaklanma

ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik bir öneme sahip. Beklenen verilerin, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyebileceği düşünülüyor. Manşet enflasyonun ve çekirdek enflasyonun beklenen seviyelerde gerçekleşmesi, altın piyasası için belirleyici olabilir.

Gram Altın Fiyatlarının Son Durumu

Jeopolitik risklerin artması ve global ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra 1775 Türk Lirası'na kadar gerilemiş durumda. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da bu dalgalanmadan etkilenmiş görünüyor.