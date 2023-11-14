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Elinde altını olanlar akla karayı seçecek! Bugün 16.30'da açıklanıyor: O hamle altın fiyatlarını ters düz edebilir!

Altın piyasası, ekonomi ve finans dünyasında her zaman önemli bir yer tutar. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarındaki hareketlilikle daha da dikkat çekici hale gelmiştir. Altın piyasası, hem global ekonomik koşullar hem de yerel faktörlerden etkilenen, sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıya sahip. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, merkez bankalarının politikalarını ve ekonomik göstergeleri yakından takip ederek, altın piyasasındaki hareketliliği anlamaya çalışıyorlar.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 14:01 Güncelleme 14 Kasım 2023, 14:01
Elinde altını olanlar akla karayı seçecek! Bugün 16.30’da açıklanıyor: O hamle altın fiyatlarını ters düz edebilir!

Son zamanlarda, gram altın fiyatları 1775 Türk Lirası'na kadar gerilemiş durumda. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının odak noktası haline gelmiş bulunuyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, altın piyasasında yaşanacak hareketlilik merakla bekleniyor.

Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankalarının Rolü

Dünya genelindeki merkez bankaları, enflasyonla mücadelede önemli bir role sahiptir. ABD Merkez Bankası (FED) gibi kurumların enflasyonla ilgili endişeleri, piyasalardaki belirsizliklere ve yatırımcılar arasında oluşan tedirginliğe neden olmaktadır. Özellikle FED yetkililerinin enflasyonla mücadelenin devam ettiğine dair açıklamaları, altın piyasasındaki hareketliliği etkileyecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda %2 hedefine ulaşana kadar kısıtlayıcı bir para politikası izleneceğini belirtti. Powell'ın bu açıklamaları, piyasalarda ve özellikle altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Gelecek çeyreklerde ekonomik yavaşlama beklentisi ve işgücü piyasasındaki dengenin yeniden sağlanması gibi konular, altın piyasasının seyrini etkileyecek unsurlar arasında.

ABD Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Odaklanma

ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik bir öneme sahip. Beklenen verilerin, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyebileceği düşünülüyor. Manşet enflasyonun ve çekirdek enflasyonun beklenen seviyelerde gerçekleşmesi, altın piyasası için belirleyici olabilir.

Gram Altın Fiyatlarının Son Durumu

Jeopolitik risklerin artması ve global ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra 1775 Türk Lirası'na kadar gerilemiş durumda. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da bu dalgalanmadan etkilenmiş görünüyor.

Altın Fiyatları İçin Gelecekteki Beklentiler

Yakında açıklanacak enflasyon verileri, altın fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli ipuçları verebilir. Uzmanlar, altın fiyatlarında bir geri çekilme beklentisi içinde. Özellikle ABD enflasyon verileri ve FED'in para politikaları, altın piyasasının seyrini belirleyecek ana unsurlar arasında.

Canlı Altın Fiyatları

14 Kasım Salı günü itibarıyla altın fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Gram Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Alış Fiyatı: 1.825,66 TL
  • Satış Fiyatı: 1.850,43 TL

Çeyrek Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 2.982 TL
    • Satış Fiyatı: 3.021 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 2.972 TL
    • Satış Fiyatı: 3.012 TL

Yarım Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 5.982 TL
    • Satış Fiyatı: 6.043 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 5.963 TL
    • Satış Fiyatı: 6.024 TL

Tam Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 11.926 TL
    • Satış Fiyatı: 12.035 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 11.917 TL
    • Satış Fiyatı: 12.030 TL

Ata Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.238 TL
    • Satış Fiyatı: 12.352 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.237 TL
    • Satış Fiyatı: 12.351 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 61.003 TL
    • Satış Fiyatı: 61.660 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 60.911 TL
    • Satış Fiyatı: 61.568 TL

Gremse Altın Fiyatları (14 Kasım 2023)

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 29.630 TL
    • Satış Fiyatı: 30.025 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 29.539 TL
    • Satış Fiyatı: 29.935 TL
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