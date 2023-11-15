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Geçinemeyen annelere müjde! Aile.gov.tr BAŞVURU EKRANI! En az 1.300 TL harçlık ödemesi

Türkiye'de sosyal yardımların geniş bir yelpazede sunulduğu bir dönemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Destek Bileşeni' isimli yeni program, ailelerin ve çocukların yaşamına önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Bu destekle ilgili yapılan açıklamada, çocuk desteğinin kimlere verileceği, başvuru süreci, ödeme miktarı ve başlangıç tarihi gibi önemli detaylar duyuruldu. İşte annelere destek ödemesi şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 22:39 Güncelleme 15 Kasım 2023, 22:39
Geçinemeyen annelere müjde! Aile.gov.tr BAŞVURU EKRANI! En az 1.300 TL harçlık ödemesi

Türkiye'de kadınların çalışma hayatındaki hakları her geçen yıl artarken, doğum yapan annelere sunulan destekler de 2023 yılında güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, doğum parası ve aile destek programı çerçevesinde annelere sağlanan maddi desteklerin detayları netleşti. İşte annelere destek ödemesi hakkında tüm merak edilenler...

KİMLER DOĞUM YARDIMINDAN FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerine verilmektedir. Anne, baba veya her ikisi de Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmalıdır. Yardım, 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için geçerlidir.

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN VE NEREDEN ÖDENİR?

Doğum Yardımı ödemeleri, başvurunun Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

DOĞUM YARDIMI KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILMAKTADIR?

Doğum Yardımı miktarları şu şekildedir: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL. Kamu işçileri, sözleşmelerine bağlı olarak kurumlarından aldıkları miktar ile aradaki farkı alırlar.

HAMİLEYKEN DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Başvuru, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde kayıt işleminin tamamlanmasından sonra yapılmalıdır.

DOĞUM YARDIMI SADECE ANNE Mİ ALIR?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, annenin yanı sıra babanın da Türk vatandaşı veya Mavi Kartlı olması durumunda anneye yapılır. Annenin durumuna bağlı olarak, babadan alınabilir.

DOĞUM YARDIMI HER AY MI YAPILIR?

Hayır, Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. Her çocuk için bir kereye mahsus olarak ödeme yapılır.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİNİN PTT ŞUBELERİNDEN ALINMA SÜRESİ

PTT aracılığıyla yapılan ödemeler, TC kimlik numarası veya Mavi Kart numarası üzerinden 1 yıl içinde teslim alınmalıdır. Aksi takdirde, 1 yıl içinde teslim alınmayan ödemeler iade edilir.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DETAYLARI EKRANI

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