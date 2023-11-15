DOĞUM YARDIMI KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILMAKTADIR? Doğum Yardımı miktarları şu şekildedir: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL. Kamu işçileri, sözleşmelerine bağlı olarak kurumlarından aldıkları miktar ile aradaki farkı alırlar.

HAMİLEYKEN DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ? Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Başvuru, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde kayıt işleminin tamamlanmasından sonra yapılmalıdır.

DOĞUM YARDIMI SADECE ANNE Mİ ALIR? Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, annenin yanı sıra babanın da Türk vatandaşı veya Mavi Kartlı olması durumunda anneye yapılır. Annenin durumuna bağlı olarak, babadan alınabilir.

DOĞUM YARDIMI HER AY MI YAPILIR? Hayır, Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. Her çocuk için bir kereye mahsus olarak ödeme yapılır.