1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT'siz, yaş şartsız 45'den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen...

Türkiye'de emeklilik için belirlenen prim günü şartları, çalışanlar için önemli bir kıstas oluştururken, sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireyler için bu şartlar esneklik arz ediyor. Sağlığı bozulanlar, daha erken bir emeklilik sürecine girebilmek adına prim günü şartında avantajlı bir konumda bulunuyor.
Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne kadar iniyor.
ERKEN EMELİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR
Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları: