PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT'siz, yaş şartsız 45'den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen...

Türkiye'de emeklilik süreci, genellikle belirli bir prim günü ve yaş şartlarına tabi tutulur. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle çalışanlar, belirli koşullar altında daha erken emekli olma hakkına sahip olabilirler. Bazı durumlarda ise yaş şartı bile aranmaz. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm hatlarıyla merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 07:57 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:57
1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT’siz, yaş şartsız 45’den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen... 1

Türkiye'de emeklilik için belirlenen prim günü şartları, çalışanlar için önemli bir kıstas oluştururken, sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireyler için bu şartlar esneklik arz ediyor. Sağlığı bozulanlar, daha erken bir emeklilik sürecine girebilmek adına prim günü şartında avantajlı bir konumda bulunuyor.

1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT’siz, yaş şartsız 45’den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen... 2

Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne kadar iniyor.

1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT’siz, yaş şartsız 45’den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen... 3

ERKEN EMELİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR

Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

SON DAKİKA