1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT'siz, yaş şartsız 45'den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen...

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Türkiye'de emeklilik için belirlenen prim günü şartları, çalışanlar için önemli bir kıstas oluştururken, sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireyler için bu şartlar esneklik arz ediyor. Sağlığı bozulanlar, daha erken bir emeklilik sürecine girebilmek adına prim günü şartında avantajlı bir konumda bulunuyor.