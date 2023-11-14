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Maaşı 7.500 TL üstü olan emeklilere jest! 14-30 Kasım arasında IBAN'dan 8.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilere özel banka promosyonları, emeklilerin maaşlarını belirli bir bankadan almaları durumunda sunulan ek gelir fırsatları olarak önem kazanıyor. Özellikle emeklilere yönelik sunulan bu promosyonlar, bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle artış gösteriyor. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kendilerine çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek adına çeşitli avantajlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:45 Güncelleme 14 Kasım 2023, 11:45
Maaşı 7.500 TL üstü olan emeklilere jest! 14-30 Kasım arasında IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan almaları durumunda ödenen promosyon tutarları, yeni dönemde önemli artışlar yaşadı. Yapılan güncellemelerle birlikte promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar çıktı. Bankalar, bu promosyonları belirli koşullarla sunarak emeklileri kendi müşterileri yapma çabasında.

Yeni dönemde emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon sınırlarında da değişiklik beklentisi bulunuyor. Şu ana kadar belirlenen sınırlar şu şekildeydi:

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 3.500 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL

Bu sınırların Ocak ayında artması bekleniyor, çünkü en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi.

Özel bankalar da emekli promosyonları konusunda rekabeti sürdürüyor. İşte bazı özel bankaların güncellenen promosyon kampanyaları:

1. Akbank:

3.499 lira ve altında olanlara: 6.000 TL

3.500-7.499 lira arası olanlara: 7.000 TL

7.500-9.999 lira arası olanlara: 9.000 TL

10.000 lira ve fazla olanlara: 10.000 TL

Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 TL chip para veriyor.

2. Denizbank:

3.499 lira ve altında olanlara: 3.000 TL

3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL

7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL

10.000 lira ve fazla olanlara: 5.000 TL

3. Fibabanka:

3.500 liraya kadar olanlara: 4.500 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.250 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 6.750 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 7.500 TL

4. Garanti BBVA:

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu veriliyor.

Ayrıca emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı bulunuyor.

5. Halkbank:

3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL

3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL

7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL

6. ING:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara: 5.100 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.950 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 7.650 TL

10.000 lira ve üzeri olanlara: 8.500 TL

Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000 TL, toplamda en fazla 4.000 TL ek nakit promosyon ödüyor.

7. İş Bankası:

3.500 liraya kadar olanlara: 4.500 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.250 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 6.750 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 7.500 TL

8. Kuveyt Türk:

3.500 liraya kadar olanlara: 4.800 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.600 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 7.200 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 8.000 TL

9. Şekerbank:

3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL

3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL

7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL

Müşterilere eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunulmaktadır.

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