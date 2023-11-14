Maaşı 7.500 TL üstü olan emeklilere jest! 14-30 Kasım arasında IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak

2. Denizbank:
3.499 lira ve altında olanlara: 3.000 TL
3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL
7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL
10.000 lira ve fazla olanlara: 5.000 TL
3. Fibabanka:
3.500 liraya kadar olanlara: 4.500 TL
3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.250 TL
7.500-10.000 lira arası olanlara: 6.750 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara: 7.500 TL
4. Garanti BBVA:
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu veriliyor.
Ayrıca emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı bulunuyor.
5. Halkbank:
3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL
3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL
7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL
6. ING:
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara: 5.100 TL
3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.950 TL
7.500-10.000 lira arası olanlara: 7.650 TL
10.000 lira ve üzeri olanlara: 8.500 TL
Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000 TL, toplamda en fazla 4.000 TL ek nakit promosyon ödüyor.
7. İş Bankası:
3.500 liraya kadar olanlara: 4.500 TL
3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.250 TL
7.500-10.000 lira arası olanlara: 6.750 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara: 7.500 TL
8. Kuveyt Türk:
3.500 liraya kadar olanlara: 4.800 TL
3.500-7.500 lira arası olanlara: 5.600 TL
7.500-10.000 lira arası olanlara: 7.200 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara: 8.000 TL
9. Şekerbank:
3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL
3.500-7.499 lira arası olanlara: 3.500 TL
7.500-9.999 lira arası olanlara: 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL
Müşterilere eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunulmaktadır.