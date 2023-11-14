Maaşı 7.500 TL üstü olan emeklilere jest! 14-30 Kasım arasında IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan almaları durumunda ödenen promosyon tutarları, yeni dönemde önemli artışlar yaşadı. Yapılan güncellemelerle birlikte promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar çıktı. Bankalar, bu promosyonları belirli koşullarla sunarak emeklileri kendi müşterileri yapma çabasında.

Yeni dönemde emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon sınırlarında da değişiklik beklentisi bulunuyor. Şu ana kadar belirlenen sınırlar şu şekildeydi:

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara: 3.000 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara: 3.500 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara: 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara: 5.000 TL

Bu sınırların Ocak ayında artması bekleniyor, çünkü en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi.

Özel bankalar da emekli promosyonları konusunda rekabeti sürdürüyor. İşte bazı özel bankaların güncellenen promosyon kampanyaları: