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Rekabet Kurulu, E-ticaret devlerine soruşturma açtı! Hepsiburada, Trendyol, Amazon...

Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu, Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ), Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) ve Amazon Türkiye hakkında soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 18:43 Güncelleme 15 Kasım 2023, 18:43
Rekabet Kurulu, E-ticaret devlerine soruşturma açtı! Hepsiburada, Trendyol, Amazon...

Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu, Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ), Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) ve Amazon Türkiye hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamda, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir" açıklaması yapıldı.

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