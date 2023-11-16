Vakıfbank ucuz konut ilanları açıldı! Ankara’da 2+1 DUBLEKS daire 700 bin TL! Başvuran satılık en uygun evleri kapacak

Vakıfbank'ın yeni kampanyası, konut sahibi olmayı düşünenleri sevindirirken, kelepir fiyatlar ve konut kredisi desteği sunarak avantajlı bir paket sunuyor. İşte Vakıfbank tarafından satışa konulan uygun fiyatlı daireler...



VAKIFBANK'TAN DAİRE ALANA KONUT KREDİSİ FIRSATI!

VakıfBank, konut, arsa ve işyeri niteliğindeki taşınmazlar için özel bir kampanya başlatarak, müşterilerine 120 aya varan vadelerle konut sahibi olma imkanı sunuyor.

Konut Kredisi

Vade (Ay): 03-120

Kredi Limiti: 10.000 - 500.000 TL