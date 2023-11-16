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Vakıfbank ucuz konut ilanları açıldı! Ankara'da 2+1 DUBLEKS daire 700 bin TL! Başvuran satılık en uygun evleri kapacak

Vakıfbank, ikinci el konut satışlarında heyecan verici bir kampanya başlatarak konut sahibi olmak isteyenlere nefes aldırdı. Banka, kelepir fiyatlarla konut alma imkanı sunarken, aynı zamanda konut kredisi desteği de sağlıyor. Yatırım yapma amacı güdenlerin yanı sıra ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için de cazip bir fırsat sunan Vakıfbank, konut almak isteyen her kesime hitap ediyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilde en uygun satılık daire ilanları duyuruldu. İşte en uygun fiyatlı satılık daire ilanları...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 16:07 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:07
Vakıfbank ucuz konut ilanları açıldı! Ankara’da 2+1 DUBLEKS daire 700 bin TL! Başvuran satılık en uygun evleri kapacak

Vakıfbank'ın yeni kampanyası, konut sahibi olmayı düşünenleri sevindirirken, kelepir fiyatlar ve konut kredisi desteği sunarak avantajlı bir paket sunuyor. İşte Vakıfbank tarafından satışa konulan uygun fiyatlı daireler...

VAKIFBANK'TAN DAİRE ALANA KONUT KREDİSİ FIRSATI!

VakıfBank, konut, arsa ve işyeri niteliğindeki taşınmazlar için özel bir kampanya başlatarak, müşterilerine 120 aya varan vadelerle konut sahibi olma imkanı sunuyor.

Konut Kredisi

Vade (Ay): 03-120
Kredi Limiti: 10.000 - 500.000 TL

Faiz Oranları (Aylık)

10.000 - 500.000 TL arası için %3,59
500.001 - 2.000.000 TL arası için %3,77
2.000.001 TL ve üzeri için %3,87

AFYONKARAHİSAR 342 M2 600 BİN TL!

SAMSUN BAFRA'DA SATILIK DÜKKAN 800 BİN TL

ANKARA 3+1 DUBLEKS DAİRE 850 BİN TL

ZONGULDAK 3+1 DAİRE 410 BİN TL!

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