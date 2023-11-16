IFC’den 3 yılda Türkiye’ye 9 milyar dolarlık yatırım hedefi

Cheikhrouhou, makroekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde Türk özel sektörüne destek amacıyla son 2 yıldır ülkedeki yatırımları artırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek için uzun vadeli finansmana 2 milyar dolar yatırım yaptık. Odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda ekonomik büyümeyi hızlandırmaya, istihdamı artırmaya, ihracatı desteklemeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmaktı. Ayrıca IFC, küresel ticaret finansmanı programına katılan bankalar aracılığıyla Türk şirketlerine garantiler sağlayarak yaklaşık 1 milyar dolarlık sınır ötesi ticareti kolaylaştırdı. Şu anda Türkiye'ye önümüzdeki 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef piyasa koşullarına, müşteri talebine ve iç onaylara bağlıdır. Özellikle deprem bölgesine destek sağlamaya büyük önem veriyoruz.

Hem en savunmasız durumdaki hanelere, küçük işletmelere, çiftçilere erken yardım hem de uzun vadeli yeniden inşa çalışmaları için özel sektör finansmanı sağlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde bankacılık, imalat ve altyapı sektörlerinde uzun süredir faaliyet gösteren özel ortaklarımız aracılığıyla önümüzdeki 1,5 yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar dağıtmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda depremden etkilenen 11 ildeki mikro ve küçük işletmeler, hane halkı ve çiftçilere yönelik, anlaşmalı bankalarımız aracılığıyla dağıtılacak önemli bir finansman paketini açıklayacağız."