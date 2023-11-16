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Torbada 1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik var! Sigorta girişi 1997, 1999, 2003, 2007 olan Bağ-Kur'lu, EYT'li'ye müjde! 7200 günle tamirci, esnaf...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın BAĞ-KUR prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürüleceğini söylemesi üzerine ''Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? Kimler faydalanacak?'' soruları araştırılır oldu. 1 milyon esnaf için önemli bir avantaj sunacak olan düzenleme küçük işletmelerde çalışan bir çok kişinin erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüşecek. Bakkal, manav, kuaför, terzi, kasap, ayakkabı tamircisi mesleğini icra eden yüzbinlerce vatandaş için erken emeklilik mümkün olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:04 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:04
Torbada 1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik var! Sigorta girişi 1997, 1999, 2003, 2007 olan Bağ-Kur’lu, EYT’li’ye müjde! 7200 günle tamirci, esnaf...

Emeklilik sürecindeki değişiklikler yakından takip edilen bir konu haline gelirken, Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan yeni düzenleme kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmeleri için gerekli olan prim gün sayısında güncelleme yapılacak. Milyonlarca Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiren bu düzenleme, emeklilik hakkı kazanma sürecindeki önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Yapılacak güncelleme ile birlikte, sigortalılar daha erken bir tarihte emekli olma fırsatı elde edebilecekler. Peki son durum nedir? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı, ne zaman, nasıl?

BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur'lu çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir adım atılıyor. Bakanlık tarafından başlatılan yeni çalışma kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarına emeklilik sürecinde önemli bir avantaj sağlanacak. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur'lu çalışanlara, normal emeklilik yaşı öncesinde 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.

Bu müjdeli gelişme, Bağ-Kur'lu sigortalıların emeklilik sürecindeki bekleme süresini kısaltacak ve erken emeklilik imkanı sunacak.

İLK ETAPTA 1 MİLYON ESNAF

İlk etapta 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanına kavuşacak. Bir süredir gündemde olan Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmasında sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" açıklaması yapmıştı.

Işıkhan, "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor.

İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacağı belirtiliyor. Kapsama girecek küçük esnafın tespitinde, 10 ve altı personel kriteri üzerinde duruluyor.

Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.

EYT'LİLERE YANSIYACAK MI?

Burada yasanın kapsamı önem kazanıyor. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa bu kez yasada belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur7lu olmuş tüm sigortalılar 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

Bu tarihten önce ilkkez sigortalı olan Bağ-Kur'lular açısından da 7.200 gün yeterli olacak. bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Böylece yasa erkeklerinde 7.200 günle emekli olmasını sağlarsa primi eksik EYT'liler de emekli olabilecek ve 9 bin günü beklemeyecek.

9 Eylül 1999 tarihinden sonra ise Bağ- Kur'da hem kadınlar hem de erkekler 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Yasa 9 Eylül 1999 sonrasını kapsarsa bu kez kadınlar da 1.800 gün yani 5 yıl kazanmış olacak.

PRİM DOLSA DA YAŞ ŞARTI VAR

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT yasası kapsamına girdiği için yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Sonrasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular prim şartından 5 yıl kazanırken belli bir yaşa da ulaşmak zorunda. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaş şartıyla emekli olabiliyor. Burada yaşı tamam ama 9 bin günü tamamlayamayanlar, 7200 günle emekli olabilecek.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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