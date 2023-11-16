Torbada 1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik var! Sigorta girişi 1997, 1999, 2003, 2007 olan Bağ-Kur’lu, EYT’li’ye müjde! 7200 günle tamirci, esnaf...

Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.

Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur 'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor.

EYT'LİLERE YANSIYACAK MI?

Burada yasanın kapsamı önem kazanıyor. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa bu kez yasada belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur7lu olmuş tüm sigortalılar 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

Bu tarihten önce ilkkez sigortalı olan Bağ-Kur'lular açısından da 7.200 gün yeterli olacak. bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Böylece yasa erkeklerinde 7.200 günle emekli olmasını sağlarsa primi eksik EYT'liler de emekli olabilecek ve 9 bin günü beklemeyecek.