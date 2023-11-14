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TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL'lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt (m²) 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle...

Ankara, Sivas, Zonguldak, Osmaniye, Manisa, Kırıkkale, Eskişehir, Denizli illerinde 2+1, 3+1 daireler suda ucuz fiyata satılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut projeleri ile vatandaşlarına uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Dairelerin 120 ay vadeli satışa çıkarıldığı bu projeler ev sahibi olmak isteyenler rahatlıkla ev sahibi olabilecek. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, projelerle ilgili detaylı bilgilerin TOKİ resmi web sitesinde yer aldığı ve başvuruların da yine bu platform üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. İşte TOKİ Kasım- Aralık ayı yeni satışları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 13:29 Güncelleme 14 Kasım 2023, 13:29
TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL’lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt m² 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle... 1

TOKİ'nin yeni ilanları yayımlandı. Kasım ve Aralık ayındaki ilanları arasında satışlar kapsamında Ankara, Sivas gibi illerde bulunuyor. TOKİ'nin 2+1 3+1 dairelerini kura yöntemi ile satışa çıkarıldığını öğrenenler hemen başvuru detaylarını araştırmaya başladı. İşte il il TOKİ Kasım-Aralık konut satış ilanları ve fiyatları....

TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL’lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt m² 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle... 2

DENİZLİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 2. ETAP 94 KONUT kapsamında üretilecek 17 adet konut satışa sunulacak.

Proje Adı: DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 2. ETAP 94 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet ,3+1 konut 6 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL’lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt m² 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle... 3

İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 20 Kasım 2023 - 24 Kasım 2023
Başvuru Bedeli: (2+1) Konut tipi için 1000 TL, (3+1) Konut tipi için 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 23 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 28 Kasım 2023

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