TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL'lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt (m²) 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle...

TOKİ'nin yeni ilanları yayımlandı. Kasım ve Aralık ayındaki ilanları arasında satışlar kapsamında Ankara, Sivas gibi illerde bulunuyor. TOKİ'nin 2+1 3+1 dairelerini kura yöntemi ile satışa çıkarıldığını öğrenenler hemen başvuru detaylarını araştırmaya başladı. İşte il il TOKİ Kasım-Aralık konut satış ilanları ve fiyatları....
DENİZLİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 2. ETAP 94 KONUT kapsamında üretilecek 17 adet konut satışa sunulacak.
Proje Adı: DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 2. ETAP 94 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet ,3+1 konut 6 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 20 Kasım 2023 - 24 Kasım 2023
Başvuru Bedeli: (2+1) Konut tipi için 1000 TL, (3+1) Konut tipi için 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 23 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 28 Kasım 2023