TOKİ kiradan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! 868 bin TL'lik evler 5.428 taksitle sizin olsun! Brüt (m²) 87,17 + 217 bin TL peşinat ve 120 ay vadeyle...

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TOKİ'nin yeni ilanları yayımlandı. Kasım ve Aralık ayındaki ilanları arasında satışlar kapsamında Ankara, Sivas gibi illerde bulunuyor. TOKİ'nin 2+1 3+1 dairelerini kura yöntemi ile satışa çıkarıldığını öğrenenler hemen başvuru detaylarını araştırmaya başladı. İşte il il TOKİ Kasım-Aralık konut satış ilanları ve fiyatları....