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Ve netleşti; 1.50 düşük faizli konut kredisi! 3.000.000 TL + 120 ay vade + 12 bin TL az taksitle ödenecek! 2 yıl ertelemeli, 2+1 3+1 daireler...

Türkiye'de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüşüyor! Hükümetin desteklediği "Dar Gelirliye Konut Kampanyası"na ilişkin önemli detaylar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik kredi çalışması başlattığını duyurmasının ardından, konut alacak kişiler arasında bir bekleme süreci başlamış durumda. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar belli oldu mu? İşte taksit tablosu ve geri ödeme planı haberimizde...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:32 Güncelleme 07 Kasım 2023, 14:32
Ve netleşti; 1.50 düşük faizli konut kredisi! 3.000.000 TL + 120 ay vade + 12 bin TL az taksitle ödenecek! 2 yıl ertelemeli, 2+1 3+1 daireler... 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik kredi çalışması başlattığını duyurmasının ardından, konut alacak kişiler arasında bir bekleme süreci başlamış durumda. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. Peki, düşük faizli konut kredisi taksit ödemeleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Ve netleşti; 1.50 düşük faizli konut kredisi! 3.000.000 TL + 120 ay vade + 12 bin TL az taksitle ödenecek! 2 yıl ertelemeli, 2+1 3+1 daireler... 2

Türkiye'de konut sektörü, son dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dar ve orta gelirlilere yönelik kredi çalışması açıklamalarıyla hareketlendi. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu gelişmeleri değerlendirdi ve sektördeki son durumu ele aldı. İşte konut kredileri ve sektörle ilgili güncel bilgiler...

Ve netleşti; 1.50 düşük faizli konut kredisi! 3.000.000 TL + 120 ay vade + 12 bin TL az taksitle ödenecek! 2 yıl ertelemeli, 2+1 3+1 daireler... 3

Konut kredileri, özellikle ikinci ev alacaklara yönelik kısıtlamalarla gündeme geldi. Özellikle ilk ev alacaklara yönelik kredi imkanları daraltıldı ve bu düzenleme, yeni konut sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

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