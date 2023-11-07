Ve netleşti; 1.50 düşük faizli konut kredisi! 3.000.000 TL + 120 ay vade + 12 bin TL az taksitle ödenecek! 2 yıl ertelemeli, 2+1 3+1 daireler...

1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik kredi çalışması başlattığını duyurmasının ardından, konut alacak kişiler arasında bir bekleme süreci başlamış durumda. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. Peki, düşük faizli konut kredisi taksit ödemeleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

2 Türkiye'de konut sektörü, son dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dar ve orta gelirlilere yönelik kredi çalışması açıklamalarıyla hareketlendi. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu gelişmeleri değerlendirdi ve sektördeki son durumu ele aldı. İşte konut kredileri ve sektörle ilgili güncel bilgiler...