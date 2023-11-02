120 ay vadeli konut kredisi taksit ödeme tablosu oluştu! 1.200.000 TL + 3,79 faiz oranı çıktı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat’ten 2+1 3+1 daireler...



Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Bankamız kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, Bankamızdan Hayat Sigortası, DASK, Konut Sigortası yaptıran, ilave olarak; BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşterilerimiz için geçerlidir.



Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 100.000 TL 120 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 248,44 TL' dir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

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Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir. Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır. *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

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